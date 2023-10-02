ليساندرو مارتينيز يخضع لعملية جراحية جديدة

أكد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد خضوع مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز سيخضع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لفترة.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "ليساندرو مارتينيز سيخضع لعملية جراحية في مشط القدم".

وأضاف "هذه أخبار حزينة ومخيبة للآمال حقا. يجب عليه أن يخضع للعملية الجراحية مرة أخرى".

وتابع المدرب الهولندي "يجب أن يكون ليساندرو مارتينيز قويا. سيقاوم ويعود أقوى، أنا متأكد من ذلك".

وأكمل "الفريق سيفتقده. كما أن لدينا الكثير من الإصابات، لذلك يتعين علينا دائما التعامل مع الغيابات كفريق متحد".

وأتم "الموسم طويل.علينا أن نقوم بعملنا، وأن نضع أنفسنا في الوضع الصحيح، حتى يتمكن من إضافة الجودة للفريق عندما يعود".

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها يوم السبت أن اللاعب الأرجنتيني قد يحتاج لعملية جديدة ليتخلص من الإصابة التي يعاني منها.

وكان يونايتد أعلن يوم الجمعة غياب ليساندرو مارتينيز لفترة لم يحددها بسبب عودته الإصابة التي تعرض لها في شهر أبريل الماضي.

وأوضح يونايتد أن ليساندرو تحامل على نفسه بشجاعة ليشارك في مباراتي برايتون وبايرن ميونيخ.

وكان المدافع الأرجنتيني أجرى عملية جراحية عقب تعرضه لإصابة في مشط القدم في شهر أبريل الماضي أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي.

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