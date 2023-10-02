تقرير: ليفربول يفقد جاكبو لعدة أسابيع

ذكرت شبكة AD الهولندية أن غياب كودي جاكبو عن صفوف ليفربول سيمتد لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

جاكبو تعرض للإصابة خلال مباراة توتنام مساء السبت وظهر ذلك جليا حين لم يتمكن من الاحتفال بالهدف الذي سجله في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع غياب جاكبو عن معظم مباريات ليفربول خلال شهر أكتوبر.

ويأمل الجهاز الطبي لليفربول في سرعة تعافي الدولي الهولندي في ظل المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي.

ويضع يورجن كلوب مدرب ليفربول يده على قلبه حتى يعلم نتائج الفحوصات التي يخضع لها لاعبه كودي جاكبو لمعرفة مدى إصابته.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد تلقى كودي جاكبو ضربة قوية قبل أن يسجل، قبل تسديدة الهدف شعر بالألم، بسبب الخطأ السابق".

وأضاف "رأيته يسير وهو يعرج في نفق غرفة خلع الملابس بين الشوطين، ثم ارتدى ضمادة".

واستٌبدل جاكبو بين الشوطين.

وواصل "مشكلتي الكبرى هي أنني خسرت 2 من اللاعبين بسبب الطرد وربما يكون جاكبو الثالث، إنه أمر سيئ حقا، لذا علينا أن نتعامل مع ذلك".

وتابع الألماني "هل إصابة جاكبو سيئة؟ ربما، لا أعرف".



























































وأكمل ليفربول اللقاء بـ 9 لاعبين في آخر 20 دقيقة وخسر بهدف عكسي قاتل في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وارتقى توتنام للمركز الثاني برصيد 17 نقطة ودون خسارة فقط بالتساوي مع أرسنال.