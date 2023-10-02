تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 00:27

كتب : FilGoal

كأس الكونفدرالية

يتواجد الزمالك على رأس الأندية المشاركة في دور المجموعات من الكونفدرالية بحسب تصنيف الاتحاد الإفريقي (كاف) قبل إقامة القرعة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق على إقامة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفدرالية يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر في جنوب إفريقيا.

ومن المحتمل أن يتواجد الزمالك ومودرن فيوتشر في مجموعة واحدة بعدما تواجد مودرن في التصنيف الثاني خلال مشاركته الثانية تواليا بالبطولة.

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ويتواجد الهلال الليبي الذي يدربه المصري محمد عودة في التصنيف الرابع.

ومن المنتظر أن يبدأ دور المجموعات في نوفمبر المقبل وينتهي في مارس 2024.

FilGoal.com يستعرض معكم تصنيف الفرق الـ 16 قبل إجراء القرعة.

التصنيف الأول

الزمالك – نهضة بركان المغربي – اتحاد العاصمة الجزائري – ريفرز يونايتد النيجيري

التصنيف الثاني

ديابيلس نوارس الكونغولي – ساجرادا الأنجولي – مودرن فيوتشر – الإفريقي التونسي

التصنيف الثالث

أكاديميكا دو لوبيتو الأنجولي – دريمز الغاني – سوار الغيني – أبو سليم الليبي

التصنيف الرابع

الهلال الليبي – ستاد مالي - سيخوخون الجنوب إفريقي - سبورسبورت يونايتد الجنوب إفريقي

يذكر أن الزمالك حقق لقب الكونفدرالية من قبل في 2019، فيما يعد نهضة بركان المغربي الأكثر تتويجا بين الفرق المشاركة برصيد لقبين.

ويتواجد أيضا في دور المجموعات فريق ستاد مالي الذي حقق لقب 2009.

ويواصل اتحاد العاصمة الجزائري حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

الكونفدرالية تصنيف كاف الزمالك مودرن فيوتشر
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