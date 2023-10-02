الكونفدرالية - اتحاد الجزائر يكمل عقد المتأهلين للمجموعات 2023-24

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 00:11

كتب : FilGoal

كأس الكونفدرالية

أصبح اتحاد العاصمة الجزائري آخر المتأهلين لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية بعدما أقصى الفتح الرباطي المغربي.

وتعادل اتحاد العاصمة ذهابا في المغرب بنتيجة 1-1 وفي الإياب بالجزائر فرض التعادل السلبي وتأهل للدور المقبل.

وبذلك اكتمل عقد الـ 16 فريقا المشاركين في مجموعات الكونفدرالية 2023-24، ويأتي على رأسهم الزمالك ومودرن فيوتشر ممثلا مصر.

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وبذلك الفرق المتأهلة هي:

الزمالك

مودرن فيوتشر

الإفريقي التونسي

نهضة بركان المغربي

اتحاد العاصمة الجزائري

كامبالا سيتي الأوغندي

ستاد مالي المالي

سبورسبورت يونايتد الجنوب إفريقي

سوار الغيني

دريمز الغاني

الهلال الليبي

ساجرادا الأنجولي

نوارس الكونغولي

سيخوخون الجنوب إفريقي

ريفرز يونايتد النيجيري

أكاديميكا الأنجولي

وكشف FilGoal.com في وقت سابق على إقامة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفدرالية يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر في جنوب إفريقيا.

الكونفدرالية مجموعات الكونفدرالية الزمالك مودرن فيوتشر
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