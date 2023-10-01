دوري أبطال إفريقيا - نواذيبو يكتب تاريخيا جديدا لـ موريتانيا.. والهلال وأسيك لـ دور المجموعات

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 23:46

كتب : FilGoal

الهلال السوداني

تأهل الهلال السوداني ونواذيبو الموريتاني لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023-24.

وأصبح عدد المتأهلين لدور المجموعات من المسابقة القارية الأكبر 15 ويتبقى مقعد وحيد يُحسم يوم غد الإثنين.

وتفوق الهلال السوداني على بريميرو دي أجوستو الأنجولي بنتيجة 2-1 في لقاء الإياب الذي أقيم في المغرب.

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وسجل محمد عبد الرحمن هدف الهلال الأول في الشوط الأول، ثم أضاف محمد المزمل الهدف الثاني لبطل السودان.

وكان الهلال قد تعادل ذهابا سلبيا.

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وفي موريتانيا، تأهل نواذيبو كأول فريق موريتاني يتأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال في تاريخ البلاد، بالفوز على ريال باماكو المالي بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وكان بطل موريتانيا قد فاز ذهابا 3-0 واستطاع أن يحسم في الإياب التعادل ليتأهل بشكل رسمي لدور المجموعات.

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وأقصى أسيك ميموزا الإيفواري نظيره أهلي بن غازي الليبي بالفوز بنتيجة 2-1، بعدما تعادلا ذهابا بنتيجة 0-0.

وبذلك ارتفع عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لـ 15 فريقا.

وينتظر شباب بلوزداد الجزائري حسم موقفه من التأهل عندما يستضيف فريق بو رينجرز السيراليوني، بعدما فاز بطل الجزائر بنتيجة 3-1 ذهابا.

وبذلك وصل عدد الفرق المتأهلة لدور المجموعات حتى الآن: 15

مصر: الأهلي – بيراميدز

تونس: الترجي - النجم الساحلي

تنزانيا: يانج أفريكانز - سيمبا

المغرب: الوداد

السودان: الهلال

موريتانيا: نواذيبو

جنوب إفريقيا: صنداونز

بوتسوانا: جوانينج جالاكسي

غانا: ميديما

كوت ديفوار: أسيك ميموزا

أنجولا: بترو أتليتكو

الكونغو الديموقراطية: مازيمبي

وكشف FilGoal.com في وقت سابق على إقامة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفدرالية يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر في جنوب إفريقيا.

الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا أسيك ميموزا نواذيبو
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