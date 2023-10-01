دوري أبطال إفريقيا - نواذيبو يكتب تاريخيا جديدا لـ موريتانيا.. والهلال وأسيك لـ دور المجموعات

تأهل الهلال السوداني ونواذيبو الموريتاني لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023-24.

وأصبح عدد المتأهلين لدور المجموعات من المسابقة القارية الأكبر 15 ويتبقى مقعد وحيد يُحسم يوم غد الإثنين.

وتفوق الهلال السوداني على بريميرو دي أجوستو الأنجولي بنتيجة 2-1 في لقاء الإياب الذي أقيم في المغرب.

وسجل محمد عبد الرحمن هدف الهلال الأول في الشوط الأول، ثم أضاف محمد المزمل الهدف الثاني لبطل السودان.

وكان الهلال قد تعادل ذهابا سلبيا.

وفي موريتانيا، تأهل نواذيبو كأول فريق موريتاني يتأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال في تاريخ البلاد، بالفوز على ريال باماكو المالي بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وكان بطل موريتانيا قد فاز ذهابا 3-0 واستطاع أن يحسم في الإياب التعادل ليتأهل بشكل رسمي لدور المجموعات.

وأقصى أسيك ميموزا الإيفواري نظيره أهلي بن غازي الليبي بالفوز بنتيجة 2-1، بعدما تعادلا ذهابا بنتيجة 0-0.

وبذلك ارتفع عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لـ 15 فريقا.

وينتظر شباب بلوزداد الجزائري حسم موقفه من التأهل عندما يستضيف فريق بو رينجرز السيراليوني، بعدما فاز بطل الجزائر بنتيجة 3-1 ذهابا.

وبذلك وصل عدد الفرق المتأهلة لدور المجموعات حتى الآن: 15

مصر: الأهلي – بيراميدز

تونس: الترجي - النجم الساحلي

تنزانيا: يانج أفريكانز - سيمبا

المغرب: الوداد

السودان: الهلال

موريتانيا: نواذيبو

جنوب إفريقيا: صنداونز

بوتسوانا: جوانينج جالاكسي

غانا: ميديما

كوت ديفوار: أسيك ميموزا

أنجولا: بترو أتليتكو

الكونغو الديموقراطية: مازيمبي

وكشف FilGoal.com في وقت سابق على إقامة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفدرالية يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر في جنوب إفريقيا.