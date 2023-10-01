الكونفدرالية - الإفريقي يكمل عودته أمام باهاردار ويتأهل إلى دور المجموعات

حسم الإفريقي التونسي تأهله إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية بعد إتمام العودة ضد باهاردار الإثيوبي.

وكان الإفريقي التونسي متأخرا بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب من دور الـ32.

ونجح الإفريقي في تسجيل ثلاثة أهداف خلال أول 43 دقيقة من مباراة الإياب.

وحافظ الفريق التونسي على تقدمه بنفس النتيجة في الشوط الثاني ليخطف بطاقة التأهل.

وبذلك تأهلت 14 فريقا حتى الآن إلى دور المجموعات الكونفدرالية مباشرة بعد إلغاء مرحلة الملحق بدءا من النسخة الجارية.

وكان فريق فيوتشر المصري قد حسم تأهله هو الآخر بعد العودة ضد سينجيدا التنزاني.

وتأخر فيوتشر في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل، ليحقق الفوز إيابا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

كما حسم ريفيرز يونايتد النيجيري تأهله بالفوز على إيتوال فيلانتي البوركينابي بهدفين دون مقابل.

ونجح سيخوخون الجنوب إفريقي في التأهل إلى دور المجموعات بعد التعادل إيابا ضد سانت إيلوي لوبوبو بهدف لكل منهما بعد الفوز ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

كما تأهل ديابل نوار الكونغولي إلى دور المجموعات بعد الفوز بهدفين دون مقابل ضد مايسترو يونايتد الزامبي عقب الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتبقى فريقان فقط لحسم مقاعد دور المجموعات بالكامل في الكونفدرالية الإفريقية.