عودة رغم النقص العددي.. فيوتشر يضرب سينجيدا برباعية ويمر إلى مجموعات الكونفدرالية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 19:57

كتب : FilGoal

مودرن فيوتشر - الداخلية

أكمل مودرن فيوتشر عودته على حساب سينجيدا التنزاني بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل لصاحب الأرض أحمد عاطف في الدقيقة 5 وأحمد رفعت في الدقيقة 52 وعمر كمال في الدقيقة 68 وناصر ماهر في الدقيقة 97، فيما سجل معروف تشاكي هدف سينجيدا في الدقيقة 28.

تقدم مودرن فيوتشر سريعا برأسية أحمد عاطف في الدقيقة 5 بعد عرضية من أحمد رفعت.

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وفي الدقيقة 13 لعب رفعت ركنية قابلها محمود رزق برأسية ولكن أمسك بها حارس المرمى.

وتعادل الضيف التنزاني في الدقيقة 28 برأسية من معروف تشاكي، من متابعة لتسديدة ارتدت بعد تصدي الحارس محمود عبد الرحيم جنش.

وأجرى ريكاردو فورموسينيو مدرب مودرن فيوتشر تبديله الأول في الدقيقة 35 بنزول ناصر ماهر بدلا من علي زعزع.

وأرسل رفعت ركنية في الدقيقة 45 قابلها عبد الكبير الوادي برأسية من على حدود منطقة الجزاء ابعدها حارس سينجيدا من يمين مرماه.

وحاول رفعت التسديد في الدقيقة 45+3 ولكن خرجت الكرة ضعيفة ليبعدها الحارس إلى ركنية.

في الشوط الثاني تحصل فيوتشر على ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعد سقوط أحمد عاطف إثر تدخل من حارس المرمى.

ركلة الجزاء حولها أحمد رفعت إلى الهدف الثاني في الدقيقة 53 في أعلى الزاوية اليمنى.

ولكن بعد الهدف مباشرة أخذ محمود رزق الكرة من المرمى، فنشب شجار بينه وبين أحد لاعبي سينجيدا أسفر عن ضربه له بدون كرة ليتلقى البطاقة الحمراء.

ورغم النقص العددي، أكمل فيوتشر عودته في الدقيقة 68 بهدف عمر كمال على يسار الحارس، بعد تبادل الكرة بينه وبين أحمد عاطف.

وأجرى مودرن فيوتشر تبديله الثاني بعد الهدف بنزول علي الفيل بدلا من بابا توندي.

وحل مروان محسن بدلا من أحمد عاطف في الدقيقة 83.

فيما سجل ناصر ماهر الهدف الرابع الذي قضى تماما على آمال سينجيدا في الدقيقة 97 بعد تمريرة من عمر كمال.

وبذلك يتأهل مودرن فيوتشر إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية، حيث كان قد خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل بمجموع المباراتين 3-2.

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