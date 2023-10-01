منافس الأهلي – سيمبا يصعد بشق الأنفس لـ مجموعات دوري أبطال إفريقيا

تأهل سيمبا التنزاني لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني تواليا بعدما صعد بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

وتعادل سيمبا على ملعبه بنتيجة 1-1 بعدما تعادل خارج ميدانه بنتيجة 2-2.

وتأخر سيمبا في الدقيقة 16 أمام جماهيره بهدف للضيوف سجله أندي بويلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة سجل كوندواني تشيبوني هدف الفريق التنزاني بالخطأ في شباكه في الدقيقة 68 بعدما حوّل بالخطأ عرضية من الجهة اليمنى في شباكه.

ويعد أفضل إنجاز لسيمبا في البطولة الإفريقية الوصول لنصف نهائي دوري الأبطال عام 1974.

وبذلك وصل عدد الفرق المتأهلة لدور المجموعات حتى الآن: 12

مصر: الأهلي – بيراميدز

تونس: الترجي - النجم الساحلي

تنزانيا: يانج أفريكانز - سيمبا

المغرب: الوداد

جنوب إفريقيا: صنداونز

بوتسوانا: جوانينج جالاكسي

غانا: ميديما

أنجولا: بترو أتليتكو

الكونغو الديموقراطية: مازيمبي

وكشف FilGoal.com في وقت سابق على إقامة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفدرالية يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر في جنوب إفريقيا.

يذكر أن سيمبا سيواجه الأهلي الشهر المقبل في افتتاح ربع نهائي الدوري الإفريقي بنسختها الأولى.