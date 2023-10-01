منافس الأهلي – سيمبا يصعد بشق الأنفس لـ مجموعات دوري أبطال إفريقيا
الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 18:31
كتب : FilGoal
تأهل سيمبا التنزاني لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني تواليا بعدما صعد بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.
وتعادل سيمبا على ملعبه بنتيجة 1-1 بعدما تعادل خارج ميدانه بنتيجة 2-2.
وتأخر سيمبا في الدقيقة 16 أمام جماهيره بهدف للضيوف سجله أندي بويلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
#CAFCL Goli la Andy Boyeli likiwa-surprise Simba dakika ya 16.
40’: Simba 0-1 Power Dynamos (Agg: 2-3)
LIVE #AzamSports1HD#AzamSports3HD #CAFCL #CAFChampionsLeague #LigiYaMabingwaAfrika #CCL #SimbaSC #SSC #PowerDynamos #SimbaPowerDynamos #AzamComplex pic.twitter.com/ygbBvV4029— Azam TV (@azamtvtz) October 1, 2023
وفي الدقيقة سجل كوندواني تشيبوني هدف الفريق التنزاني بالخطأ في شباكه في الدقيقة 68 بعدما حوّل بالخطأ عرضية من الجهة اليمنى في شباكه.
#CAFCL Goli la Simba akijifunga Kondwani Chiboni
FT: Simba 1-1 Power Dynamos (Agg: 3-3)
LIVE #AzamSports1HD#AzamSports3HD #CAFCL #CAFChampionsLeague #LigiYaMabingwaAfrika #CCL #SimbaSC #SSC #PowerDynamos #SimbaPowerDynamos #AzamComplex pic.twitter.com/0vw2h7lcBh— Azam TV (@azamtvtz) October 1, 2023
ويعد أفضل إنجاز لسيمبا في البطولة الإفريقية الوصول لنصف نهائي دوري الأبطال عام 1974.
وبذلك وصل عدد الفرق المتأهلة لدور المجموعات حتى الآن: 12
مصر: الأهلي – بيراميدز
تونس: الترجي - النجم الساحلي
تنزانيا: يانج أفريكانز - سيمبا
المغرب: الوداد
جنوب إفريقيا: صنداونز
بوتسوانا: جوانينج جالاكسي
غانا: ميديما
أنجولا: بترو أتليتكو
الكونغو الديموقراطية: مازيمبي
وكشف FilGoal.com في وقت سابق على إقامة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفدرالية يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر في جنوب إفريقيا.
يذكر أن سيمبا سيواجه الأهلي الشهر المقبل في افتتاح ربع نهائي الدوري الإفريقي بنسختها الأولى.