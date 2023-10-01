انتهت في الكونفدرالية - مودرن فيوتشر (4)-(1) سينجيدا

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 17:55

كتب : FilGoal

مودرن فيوتشر - الداخلية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن فيوتشر ضد سينجيدا التنزاني في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز سينجيدا ذهابا بهدف دون رد.

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ق 97 جووووول ناصر ماهر يسجل الهدف الرابع.. حسمت

ق 83 مروان محسن بدلا من أحمد عاطف

ق 68 جوووول عمر كمال يكمل عودة فيوتشر.. تبادل الكرة مع عاطف وسدد على يسار الحارس

ق 63 خالد رضا يهدر فرصة الثالث.. الحارس يتصدى لانفراد لاعب فيوتشر

ق 60 طرد أحمد سعيد أوكا المدرب المساعد لفيوتشر

ق 54 طرد محمود رزق.. شجار بعد أخذه للكرة من مرمى سينجيدا أسفر عن طرد اللاعب

ق 53 جووووول أحمد رفعت يسجل الركلة أعلى يمين الحارس

ق 50 ركلة جزاء لمودرن فيوتشر بعد سقوط أحمد عاطف إثر تدخل من حارس المرمى

استراحة

ق45+3 تسديدة ضعيفة من أحمد رفعت من داخل منطقة الجزاء ابعدها الحارس من أعلى يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

ق 45 نفذت الركلة الركنية بعرضية من أحمد رفعت إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عبد الكبير الوادي برأسية من على حدود منطقة الجزاء ابعدها حارس سينجيدا من يمين مرماه.

ق 35 ناصر ماهر بدلا من علي زعزع

ق 28 هدف التعادل من سينجيدا.. معروف تشاكي يتابع التسديدة العائدة من جنش

ق 13 ركلة ركنية لمودرن فيوتشر من جهة اليسار نفذها أحمد رفعت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود رزق برأسية أمسك بها حارس سينجيدا من يمين مرماه.

ق 5 جووووول أحمد عاطف يسجل من عرضية أحمد رفعت

بداية المباراة

مودرن فيوتشر الكونفدرالية
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