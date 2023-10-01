طريق الأهلي - تقرير: رفض طلب صنداونز بالمشاركة في الدوري الإفريقي.. وقرار منتظر

رفض مسؤولو الدوري الجنوب إفريقي مشاركة صنداونز في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى.

وكشف تقرير جنوب إفريقي سابق بأن صنداونز يفكر في عدم المشاركة في الدوري الإفريقي بسبب تضارب المواعيد مع المسابقات المحلية.

وكشف تقرير "sabcsport" الجنوب إفريقية إن مجلس المحافظين للدوري الجنوب إفريقي رفض دعوة صنداونز للمشاركة في بطولة الدوري الإفريقي بسبب ازدحام جدول المباريات ولأنه وفقا للمسؤولين من شأنه أن "يسيء لسمعة الدوري".

وأوضح أن صنداونز ربما يُجبر على المشاركة بفريقين مختلفين في البطولتين.

التقرير أشار أيضا لانتظار الخطوات الإضافية التي سيتخذها كل من مسؤولي الدوري والاتحاد المحلي في مناقشات مع كاف لمحاولة التعامل مع المأزق والأزمة المحتملة.

ويأتي ذلك رغم بيان الاتحاد الجنوب إفريقي الصادر أمس السبتـ، الذي أعلن تأييده لقرارات كاف، حيث "دعّم مشاركة المنتخب والأندية في جميع مسابقات كاف".

وكشف موقع "farpost" الجنوب إفريقي في وقت سابق أنه من المرجح انسحاب صنداونز من بطولة الدوري الإفريقي بسبب تعارضها مع مواعيد الدوري الجنوب إفريقي والتي ستكون سببا في غيابه عن المشاركات المحلية لمدة 3 أسابيع.

وأوضح التقرير أن بطولة الدوري المحلي حُددت مواعيدها منذ أغسطس الماضي قبل بداية البطولة، ولم يتلق الاتحاد الجنوب إفريقي مواعيد جديدة من كاف حتى 16 سبتمبر الجاري.

وفي حال مشاركة صنداونز ووصوله لأبعد نقطة في الدوري الإفريقي، سيتطلب الأمر تمديد مدة الموسم في الدوري الجنوب إفريقي لمدة 3 أسابيع إضافية تعويضا لغيابه عن المنافسات المحلية.

وأشار التقرير أن النادي أرسل طلبا للاتحاد المحلي لمعرفة التطورات لكن دون رد حتى الآن.

ويشارك الأهلي في البطولة رفقة كل من الترجي والوداد وإنيمبا وماميلودي صنداونز وسيمبا وبترو أتليتكو ومازيمبي.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

على أن يلتقي الأهلي حال تأهله إلى نصف النهائي أمام المنتصر من ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو.