طريق الأهلي - تقرير: رفض طلب صنداونز بالمشاركة في الدوري الإفريقي.. وقرار منتظر
الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 17:48
كتب : FilGoal
رفض مسؤولو الدوري الجنوب إفريقي مشاركة صنداونز في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى.
وكشف تقرير جنوب إفريقي سابق بأن صنداونز يفكر في عدم المشاركة في الدوري الإفريقي بسبب تضارب المواعيد مع المسابقات المحلية.
وكشف تقرير "sabcsport" الجنوب إفريقية إن مجلس المحافظين للدوري الجنوب إفريقي رفض دعوة صنداونز للمشاركة في بطولة الدوري الإفريقي بسبب ازدحام جدول المباريات ولأنه وفقا للمسؤولين من شأنه أن "يسيء لسمعة الدوري".
وأوضح أن صنداونز ربما يُجبر على المشاركة بفريقين مختلفين في البطولتين.
التقرير أشار أيضا لانتظار الخطوات الإضافية التي سيتخذها كل من مسؤولي الدوري والاتحاد المحلي في مناقشات مع كاف لمحاولة التعامل مع المأزق والأزمة المحتملة.
ويأتي ذلك رغم بيان الاتحاد الجنوب إفريقي الصادر أمس السبتـ، الذي أعلن تأييده لقرارات كاف، حيث "دعّم مشاركة المنتخب والأندية في جميع مسابقات كاف".
وكشف موقع "farpost" الجنوب إفريقي في وقت سابق أنه من المرجح انسحاب صنداونز من بطولة الدوري الإفريقي بسبب تعارضها مع مواعيد الدوري الجنوب إفريقي والتي ستكون سببا في غيابه عن المشاركات المحلية لمدة 3 أسابيع.
وأوضح التقرير أن بطولة الدوري المحلي حُددت مواعيدها منذ أغسطس الماضي قبل بداية البطولة، ولم يتلق الاتحاد الجنوب إفريقي مواعيد جديدة من كاف حتى 16 سبتمبر الجاري.
وفي حال مشاركة صنداونز ووصوله لأبعد نقطة في الدوري الإفريقي، سيتطلب الأمر تمديد مدة الموسم في الدوري الجنوب إفريقي لمدة 3 أسابيع إضافية تعويضا لغيابه عن المنافسات المحلية.
وأشار التقرير أن النادي أرسل طلبا للاتحاد المحلي لمعرفة التطورات لكن دون رد حتى الآن.
ويشارك الأهلي في البطولة رفقة كل من الترجي والوداد وإنيمبا وماميلودي صنداونز وسيمبا وبترو أتليتكو ومازيمبي.
ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة سيمبا التنزاني في ربع النهائي.
على أن يلتقي الأهلي حال تأهله إلى نصف النهائي أمام المنتصر من ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو.
وإليكم مواعيد مباريات بطولة الدوري الإفريقي:
دور الـ8
سيمبا × الأهلي – 20 أكتوبر في تنزانيا
الأهلي × سيمبا – 24 أكتوبر في القاهرة
وستنطلق مباراة الافتتاح في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
أما مباراة العودة فستنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.
بترو أتلتيكو × صنداونز - 21 أكتوبر في أنجولا
صنداونز × بترو أتلتيكو – 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا
إنييمبا × الوداد – 22 أكتوبر في نيجيريا
الوداد × إنييمبا – 25 أكتوبر في المغرب
مازيمبي × الترجي – 21 أكتوبر في الكونغو
الترجي × مازيمبي – 25 أكتوبر في تونس
نصف النهائي
الفائز من الأهلي ضد سيمبا × الفائز من بترو أتلتيكو ضد صنداونز
مباراة الذهاب 29 أكتوبر
مباراة الإياب 1 نوفمبر
الفائز من الوداد ضد إنييمبا × الفائز من الترجي ضد مازيمبي
مباراة الذهاب 29 أكتوبر
مباراة الإياب 1 نوفمبر
النهائي
مباراة الذهاب 5 نوفمبر
مباراة الإياب 11 نوفمبر