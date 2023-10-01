تشكيل فيوتشر - رفعت وعاطف أساسيان أمام سينجيدا.. ومحمد محمود على دكة البدلاء

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

مودرن فيوتشر - الداخلية

يبدأ فيوتشر مواجهة سينجيدا في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية بالثنائي أحمد رفعت وأحمد عاطف.

ويسعى فيوتشر لتعويض خسارته بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

ويجلس محمد محمود ومروان محسن على مقاعد بدلاء فيوتشر.

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وجاء تشكيل الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي - عمر كمال - محمود رزق - خالد رضا

الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - علي زعزع - أحمد رفعت - عبد الكبير الوادي

الهجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي - علي الفيل - ناصر ماهر - مروان محسن - محمد نصير - محمد محمود - أيمن الصفاقسي - محمد فاروق - محمد ربيعة.

ويحتاج فيوتشر للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية.

مودرن فيوتشر الكونفدرالية سينجيدا
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