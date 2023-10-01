هالاند: سنتعلم من الهزيمة أمام ولفرهامبتون

وعد إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي جماهير فريقه بالتعلم من الخسارة أمام ولفرهامبتون.

وأسقط ولفرهامبتون ضيفه مانشستر سيتي في فخ الخسارة الأولى في الموسم الجاري بالفوز بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على ملعب مولينو.

وقال هالاند عبر حسابه الشخصي على توتنام: "سنتعلم من الخسارة ضد ولفرهامبتون".

وأضاف "علينا التأكد من أننا سنعمل بشكل أفضل في المباريات القادمة".

ووجه النرويجي رسالة لجماهير فريقه بقوله "ممتنون دائما لدعمكم".

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سجل ثنائية الذئاب روبن دياش (هدف عكسي) وهوانج هي تشان، فيما سجل هدف السيتيزينز خوليان ألفاريز.

وتوقف رصيد سيتي عند 18 نقطة لكنه في الصدارة بعد مرور 7 مباريات.

فيما حقق الذئاب فوزه الثاني في الموسم ورفع رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

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