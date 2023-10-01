هالاند: سنتعلم من الهزيمة أمام ولفرهامبتون
الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 14:18
كتب : FilGoal
وعد إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي جماهير فريقه بالتعلم من الخسارة أمام ولفرهامبتون.
وأسقط ولفرهامبتون ضيفه مانشستر سيتي في فخ الخسارة الأولى في الموسم الجاري بالفوز بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على ملعب مولينو.
وقال هالاند عبر حسابه الشخصي على توتنام: "سنتعلم من الخسارة ضد ولفرهامبتون".
وأضاف "علينا التأكد من أننا سنعمل بشكل أفضل في المباريات القادمة".
ووجه النرويجي رسالة لجماهير فريقه بقوله "ممتنون دائما لدعمكم".
video:1
سجل ثنائية الذئاب روبن دياش (هدف عكسي) وهوانج هي تشان، فيما سجل هدف السيتيزينز خوليان ألفاريز.
وتوقف رصيد سيتي عند 18 نقطة لكنه في الصدارة بعد مرور 7 مباريات.
فيما حقق الذئاب فوزه الثاني في الموسم ورفع رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثالث عشر.
video:2
نرشح لكم
اندبندنت: استبعاد حكام لقاء توتنام وليفربول كلوب يوضح إصابة جاكبو تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية كلوب يرد على بيان لجنة الحكام: كيف يساعدنا ذلك الآن؟ "سنتواصل للاعتراف بالخطأ".. لجنة الحكام الإنجليزية تصدر بيانا بشأن هدف ليفربول الملغي لدغة عكسية في +96.. توتنام يُسقط ليفربول بـ 9 لاعبين تين هاج: محبط لكن دائما نتعلم من تلك المباريات لوتون يحقق الفوز الأول بالدوري الإنجليزي.. وهزيمة جديدة لـ بيرنلي