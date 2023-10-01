اندبندنت: استبعاد حكام لقاء توتنام وليفربول

ذكرت جريدة اندبندنت أن لجنة الحكام الإنجليزية قررت استبعاد حكام تقنية حكم الفيديو المساعد الذين فشلوا في التدخل عندما تم إلغاء هدف لليفربول أمام توتنام بداعي التسلل من بقية مباريات هذه الجولة.

وأوضحت الجريدة الإنجليزية أنه تم استبعاد دارين إنجلد حكم تقنية الفيديو في لقاء توتنام ضد ليفربول ومساعده دان كوك من إدارة باقي مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وكان من المفترض أن يقودا مباراتي نوتنجهام فورست ضد برينتفورد يوم الأحد، وفولام ضد تشيلسي يوم الاثنين.

عقب مباراة توتنام وليفربول، أصدرت لجنة الحكام الإنجليزية بيانا بشأن الخطأ التحكيمي الواضح.

وألغي هدف لـ لويس دياز لاعب ليفربول في الشوط الأول خلال مواجهة توتنام بداعي التسلل.

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وجاء البيان الذي نقله موقع "ليفربول إيكو":

"لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي تعترف بحدوث خطأ بشري حدث خلال الشوط الأول في مباراة توتنام وليفربول.

الهدف الذي سجله لويس دياز وألغي بداعي التسلل من الحكم المساعد، كان واضحا أنه خطأ كبير وينتج عنه احتساب الهدف بعد مطالعة تقنية الفيديو، وهو ما لم يحدث.

لجنة الحكام ستقوم بمراجعة كاملة للظروف التي أدت للخطأ، وبعد نهاية المراجعة سنتواصل مع ليفربول للاعتراف بالخطأ".

وألغي الهدف بداعي التسلل على الجناح الكولومبي في الدقيقة 33 وبعد 3 دقائق تقدم توتنام بالهدف الأول عن طريق سون هيونج مين.

ورد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على بيان رابطة الحكام الإنجليزية بشأن هدف لويس دياز الملغي ضد توتنام في اللقاء الذي انتهى بخسارة الريدز 2-1.

وقال كلوب ردا على بيان رابطة الحكام الإنجليزية خلال المؤتمر الصحفي: "كيف يساعدنا ذلك الآن؟ نفس الأمر حدث في مباراة الجولة الأولى بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، هل حصد الذئاب أي نقاط؟".

وأضاف "لا أحد يتوقع قرارات صحيحة بنسبة 100% على أرض الملعب، ولكن أعتقد أننا جميعا توقعنا عندما يتم مطالعة الفرصة بتقنية الفيديو فأن الأمور تصبح أسهل".

وأكمل "لا أعلم لماذا يقع حكام الفيديو تحت ضغط، القرار كان سريعا للغاية".

وأردف "هذه اللحظة غيرت اللقاء وهذا هو الحال".

وأتم "كان الأمر صعبا للغاية لكن اللاعبون تعاملوا معه بشكل جيد للغاية. البطاقة الحمراء الثانية كانت قاتلة والعديد من القرارات الأخرى".

المباراة شهدت أيضا طرد كورتيس جونز وديوجو جوتا من ليفربول.



























































