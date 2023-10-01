كلوب يوضح إصابة جاكبو

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - ليفربول

يضع يورجن كلوب مدرب ليفربول يده على قلبه حتى يعلم نتائج الفحوصات التي يخضع لها لاعبه كودي جاكبو لمعرفة مدى إصابته.

جاكبو تعرض للإصابة خلال مباراة توتنام مساء السبت وظهر ذلك جليا حين لم يتمكن من الاحتفال بالهدف الذي سجله في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد تلقى كودي جاكبو ضربة قوية قبل أن يسجل، قبل تسديدة الهدف شعر بالألم، بسبب الخطأ السابق".

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية مواعيد مباريات الأحد 1 أكتوبر - الدوريات الأوروبية.. والبطولة العربية للسلة سوبر لاوتارو.. 35 دقيقة تكفي لرباعية إنتر ضد ساليرنتيانا سوسيداد يحسم دربي الباسك بثلاثية على حساب بلباو

وأضاف "رأيته يسير وهو يعرج في نفق غرفة خلع الملابس بين الشوطين، ثم ارتدى ضمادة".

واستٌبدل جاكبو بين الشوطين.

وواصل "مشكلتي الكبرى هي أنني خسرت 2 من اللاعبين بسبب الطرد وربما يكون جاكبو الثالث، إنه أمر سيئ حقا، لذا علينا أن نتعامل مع ذلك".

وتابع الألماني "هل إصابة جاكبو سيئة؟ ربما، لا أعرف".

وأكمل ليفربول اللقاء بـ 9 لاعبين في آخر 20 دقيقة وخسر بهدف عكسي قاتل في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وارتقى توتنام للمركز الثاني برصيد 17 نقطة ودون خسارة فقط بالتساوي مع أرسنال.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة تراجع بها للمركز الرابع.

ليفربول كودي جاكبو توتنام يورجن كلوب
نرشح لكم
هالاند: سنتعلم من الهزيمة أمام ولفرهامبتون اندبندنت: استبعاد حكام لقاء توتنام وليفربول تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية كلوب يرد على بيان لجنة الحكام: كيف يساعدنا ذلك الآن؟ "سنتواصل للاعتراف بالخطأ".. لجنة الحكام الإنجليزية تصدر بيانا بشأن هدف ليفربول الملغي لدغة عكسية في +96.. توتنام يُسقط ليفربول بـ 9 لاعبين تين هاج: محبط لكن دائما نتعلم من تلك المباريات لوتون يحقق الفوز الأول بالدوري الإنجليزي.. وهزيمة جديدة لـ بيرنلي
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف طلب جمهور كامل لـ الأهلي في الدوري الإفريقي 17 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الكونفدرالية - مودرن فيوتشر (1)-(0) سينجيدا.. جووووول بداية العودة 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
طريق الأهلي - تقرير: رفض طلب صنداونز بالمشاركة في الدوري الإفريقي.. وقرار منتظر 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
المكتب التنفيذى للاتحاد العربي للرياضة العسكرية يختتم اجتماعاته 51 دقيقة | رياضات أخرى
حوار تشافي - عن أفضل مباراة خاضها وأهم فوز وأصعب خصم لبرشلونة 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل فيوتشر - رفعت وعاطف أساسيان أمام سينجيدا.. ومحمد محمود على دكة البدلاء ساعة | الكرة الإفريقية
آس: إصابة رافينيا ومشاركته في الكلاسيكو موضع شك ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - ريمونتادا من سيدات الأهلي تخطف ثاني الانتصارات في دوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك 4 خبر في الجول - الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون