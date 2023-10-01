أحمد مجدي: احتجنا للهدوء بين الشوطين.. والتشكيل سيكون أكثر ثباتا في الفترة المقبلة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 11:38

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - أحمد مجدي

شدد أحمد مجدي المدرب المساعد للزمالك أن التشكيل الأساسي لفريقه سيشهد ثباتا أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ 32.

وقال مجدي عبر قناة النهار: "صعبنا المباراة على أنفسنا بالهزيمة في الذهاب ضد فريق غير قوي وحتى في الإياب قدمنا شوط أول بعيد عن مستوانا ولكننا عدنا في الشوط الثاني".

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية مواعيد مباريات الأحد 1 أكتوبر - الدوريات الأوروبية.. والبطولة العربية للسلة دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد أوباما: جمهور الزمالك مختلف.. وشاركت مصابا أمام أرتا سولار

وتابع "كنا بحاجة للهدوء فقط بين شوطي المباراة لأن الهدف الذي استقبلناه وتر اللاعبين قليلا لأن الحاجة إلى تسجيل 4 أهداف في 45 دقيقة مرهق جدا ذهنيا".

وواصل "إذا كنا قد خرجنا من البطولة اليوم موسمنا كنا سنتعرض لضغط أكبر وأيضا الكثير من الانتقادات".

وشدد "في الفترة المقبلة سيكون هناك ثبات أكبر في التشكيل لأننا احتجنا للمداورة فقط بسبب المشاركة في الكونفدرالية ولكن لدينا فترة قبل دور المجموعات".

وأضاف "كل فرد من الجهاز الفني له دور محدد، كمساعدين قد نعطي بعض الآراء أو المعلومات للمدير الفني ولكن في النهاية هو له القرار الأخير وأوسوريو يصغي إلى نصائحنا وآرائنا".

وأردف "عواد كان مصابا خلال الفترة الماضية لذلك لم يكن يتدرب وشارك صبحي والآن عواد عاد ويجب أن يكون هناك تنافس بين الحارسين على المركز الأساسي وليس لدينا لاعب أساسي أو احتياطي".

وأتم "فتوح لاعب كبير ومهم جدا بالنسبة لنا وكان مصابا في الحوض خلال الفترة الماضية ولم يتدرب كثيرا لذلك كان من الطبيعي أن يشعر بشد عضلي في مباراة اليوم".

وتأهل الزمالك لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية والذي ستقام قرعته يوم الجمعة المقبلة.

الزمالك أرتا سولار أحمد مجدي
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد أوباما: جمهور الزمالك مختلف.. وشاركت مصابا أمام أرتا سولار مصطفى شلبي يتعرض لحالة إغماء بسيطة عقب مباراة أرتا سولار الكونفدرالية - عودة يقود الهلال الليبي لدور المجموعات.. وتأهل أبو سليم ودريمز نبيل عماد: الفوز على أرتا سولار جاء بسبب الجماهير.. ويجب أن أعمل بشكل أكبر لاستحق مكانتي دوري أبطال إفريقيا - تأهل الترجي وصنداونز ومازيمبي للمجموعات.. توديع المريخ وهورويا مؤتمر مدرب فيوتشر: درسنا نقاط القوة لدى سينجادا.. وواجهنا ظروف صعبة في الذهاب مدحت عبد الهادي: أوباما شارك أمام أرتا سولار وهو مصاب
أخر الأخبار
مباشر كرة سلة - الأهلي (38) - (39) دجلة العراقي.. الفترة الثانية 10 دقيقة | كرة سلة
يد - دودو يحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 33 دقيقة | كرة يد
الشريعي يكشف تفاصيل احتجاج إنبي على لوائح كأس السوبر المصري 36 دقيقة | الدوري المصري
اندبندنت: استبعاد حكام لقاء توتنام وليفربول 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: بواتنج قريب من العودة إلى بايرن ميونيخ ساعة | ميركاتو
كلوب يوضح إصابة جاكبو ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد مجدي: احتجنا للهدوء بين الشوطين.. والتشكيل سيكون أكثر ثباتا في الفترة المقبلة ساعة | الكرة الإفريقية
تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك 4 خبر في الجول - الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون