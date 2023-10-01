أحمد مجدي: احتجنا للهدوء بين الشوطين.. والتشكيل سيكون أكثر ثباتا في الفترة المقبلة

شدد أحمد مجدي المدرب المساعد للزمالك أن التشكيل الأساسي لفريقه سيشهد ثباتا أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ 32.

وقال مجدي عبر قناة النهار: "صعبنا المباراة على أنفسنا بالهزيمة في الذهاب ضد فريق غير قوي وحتى في الإياب قدمنا شوط أول بعيد عن مستوانا ولكننا عدنا في الشوط الثاني".

وتابع "كنا بحاجة للهدوء فقط بين شوطي المباراة لأن الهدف الذي استقبلناه وتر اللاعبين قليلا لأن الحاجة إلى تسجيل 4 أهداف في 45 دقيقة مرهق جدا ذهنيا".

وواصل "إذا كنا قد خرجنا من البطولة اليوم موسمنا كنا سنتعرض لضغط أكبر وأيضا الكثير من الانتقادات".

وشدد "في الفترة المقبلة سيكون هناك ثبات أكبر في التشكيل لأننا احتجنا للمداورة فقط بسبب المشاركة في الكونفدرالية ولكن لدينا فترة قبل دور المجموعات".

وأضاف "كل فرد من الجهاز الفني له دور محدد، كمساعدين قد نعطي بعض الآراء أو المعلومات للمدير الفني ولكن في النهاية هو له القرار الأخير وأوسوريو يصغي إلى نصائحنا وآرائنا".

وأردف "عواد كان مصابا خلال الفترة الماضية لذلك لم يكن يتدرب وشارك صبحي والآن عواد عاد ويجب أن يكون هناك تنافس بين الحارسين على المركز الأساسي وليس لدينا لاعب أساسي أو احتياطي".

وأتم "فتوح لاعب كبير ومهم جدا بالنسبة لنا وكان مصابا في الحوض خلال الفترة الماضية ولم يتدرب كثيرا لذلك كان من الطبيعي أن يشعر بشد عضلي في مباراة اليوم".

وتأهل الزمالك لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية والذي ستقام قرعته يوم الجمعة المقبلة.