تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 11:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح -ليفربول

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في صناعة هدف صحيح أمام توتنام لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في لقطة أثارت الكثير من الجدل، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول الدرامية من مضيفه توتنام بنتيجة 1-2، في لقاء الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.4 درجة من عشرة.

فيما كان الحارس أليسون بيكر صاحب أعلى متوسط تقييم بـ8.2 درجة من عشرة.

وسجل صلاح 4 في 8 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 313 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 190 هدفا وصنع 83 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول توتنام
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