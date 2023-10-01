تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية
الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 11:32
كتب : FilGoal
نجح محمد صلاح نجم ليفربول في صناعة هدف صحيح أمام توتنام لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في لقطة أثارت الكثير من الجدل، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.
وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول الدرامية من مضيفه توتنام بنتيجة 1-2، في لقاء الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
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ماتيب يهدي الفوز لتوتنهام على طريقة راموس #الدوري_الإنجليزي #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/YBI759CreS— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2023
الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.
تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.4 درجة من عشرة.
فيما كان الحارس أليسون بيكر صاحب أعلى متوسط تقييم بـ8.2 درجة من عشرة.
وسجل صلاح 4 في 8 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات.
وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.
في 313 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 190 هدفا وصنع 83 هدفا.
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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.