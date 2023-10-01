دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 01:05

كتب : FilGoal

الوداد قبل بداية النهائي

أقصى النجم الساحلي بطل الدوري التونسي خصمه الجيش الملكي بطل الدوري المغربي من دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، ولحق به الوداد المغربي.

وارتفع عدد المتأهلين لدور المجموعات من دوري الأبطال إلى 11 فريقا.

وكان النجم فاز ذهابا بنتيجة 1-0.

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وفي الإياب طُرد زهير مارور لاعب الجيش الملكي في الدقيقة 18 ليصعب الأمور على فريقه.

وسجل غفران النوالي هدف التقدم للنجم في الدقيقة 20، وأضاف راقي العواني الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وسجل أمين زحزوح هدف الجيش الملكي الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

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ومن جهة أخرى تأهل الوداد المغربي على حساب هافيا كوناكري الغيني بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وتقدم وصيف النسخة الماضية بهدف في الدقيقة الثامنة عن طريق يحيى عطية الله.

وفي الدقيقة 24 سجل حمدو الهوني هدف تعزيز التقدم.

وأنهى أيوب العملود اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 57 كاتبا التأهل التاسع على التوالي للوداد لدور المجموعات من دوري الأبطال.

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وبذلك وصل عدد الفرق المتأهلة لدور المجموعات حتى الآن: 11

مصر: الأهلي – بيراميدز

تونس: الترجي - النجم الساحلي

المغرب: الوداد

جنوب إفريقيا: صنداونز

بوتسوانا: جوانينج جالاكسي

غانا: ميديما

أنجولا: بترو أتليتكو

تنزانيا: يانج أفريكانز

الكونغو الديموقراطية: مازيمبي

وكشف FilGoal.com في وقت سابق على إقامة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفدرالية يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر في جنوب إفريقيا.

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