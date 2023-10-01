كلوب يرد على بيان لجنة الحكام: كيف يساعدنا ذلك الآن؟

رد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على بيان رابطة الحكام الإنجليزية بشأن هدف لويس دياز الملغي ضد توتنام في اللقاء الذي انتهى بخسارة الريدز 2-1.

وأصدرت لجنة الحكام الإنجليزية بيانا بشأن الخطأ التحكيمي في مباراة ليفربول وتوتنام من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب ردا على بيان رابطة الحكام الإنجليزية خلال المؤتمر الصحفي: "كيف يساعدنا ذلك الآن؟ نفس الأمر حدث في مباراة الجولة الأولى بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، هل حصد الذئاب نقاط؟".

وأضاف "لا أحد يتوقع قرارات صحيحة بنسبة 100% على أرض الملعب، ولكن أعتقد أننا جميعا توقعنا عندما يتم مطالعة الفرصة بتقنية الفيديو فأن الأمور تصبح أسهل".

وأكمل "لا أعلم لماذا يقع حكام الفيديو تحت ضغط، القرار كان سريعا للغاية".

وأردف "هذه اللحظة غيرت اللقاء وهذا هو الحال".

وأتم "كان الأمر صعبا للغاية لكن اللاعبون تعاملوا معه بشكل جيد للغاية. البطاقة الحمراء الثانية كانت قاتلة والعديد من القرارات الأخرى".

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وجاء البيان:

"لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي تعترف بحدوث خطأ بشري حدث خلال الشوط الأول في مباراة توتنام وليفربول.

الهدف الذي سجله لويس دياز وألغي بداعي التسلل من الحكم المساعد، كان واضحا أنه خطأ كبير وينتج عنه احتساب الهدف بعد مطالعة تقنية الفيديو، وهو ما لم يحدث.

لجنة الحكام ستقوم بمراجعة كاملة للظروف التي أدت للخطأ، وبعد نهاية المراجعة سنتواصل مع ليفربول للاعتراف بالخطأ".

وألغي الهدف بداعي التسلل على الجناح الكولومبي في الدقيقة 33 وبعد 3 دقائق تقدم توتنام بالهدف الأول عن طريق سون هيونج مين.

وسبق أن صرّح يورجن كلوب عن هدف فريقه الملغي: "ليس تسللا عندما تراه، رسموا خطوطا خاطئة، ولم يعتمدوا على اللحظة المناسبة عندما خرجت الكرة من قدم صلاح. من الصعب التعامل مع هذا الأمر".

المباراة شهدت أيضا طرد كورتيس جونز وديوجو جوتا من ليفربول.