الكونفدرالية - عودة يقود الهلال الليبي لدور المجموعات.. وتأهل أبو سليم ودريمز

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 23:27

كتب : FilGoal

محمد عودة - الهلال الليبي

قاد محمد عودة فريقه الهلال الليبي لدور المجموعات من الكونفدرالية بالفوز بركلات الترجيح على رايون سبورت الرواندي.

وتعادل الفريقان ذهابا وإيابا بنتيجة 1-1، وحسمت ركلات الترجيح تأهل كتيبة عودة.

وتأهل فريق أبو سليم الليبي أيضا لدور المجموعات رغم الخسارة من كامابالا سيتي الأوغندي بنتيجة 3-2، مستفيدا من تفوقه ذهابا 3-1.

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وكانت فرق ستاد مالي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي ونهضة بركان المغربي تأهلت أمس الجمعة.

وانضم إلى المتأهلين أيضا الزمالك بعد ريمونتادا رائعة ضد أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 4-3.

ووصل أيضا فريق دريمز الغاني إلى المجموعات متفوقا على كالون السيراليوني بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وأخيرا تأهل فريق سوار الغيني بفوز بنتيجة 2-0 على أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري ليتأهل بفضل الفوز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وبذلك تأهلت 8 فرق حتى الآن إلى دور المجموعات الكونفدرالية مباشرة بعد إلغاء مرحلة الملحق بدءا من النسخة الجارية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق على إقامة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفدرالية يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر في جنوب إفريقيا.

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