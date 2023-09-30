نبيل عماد: الفوز على أرتا سولار جاء بسبب الجماهير.. ويجب أن أعمل بشكل أكبر لاستحق مكانتي

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 23:24

كتب : FilGoal

نبيل عماد - الزمالك × الشباب

شدد نبيل عماد لاعب الزمالك أن الفوز على أرتا سولار قد جاء بسبب تواجد الجماهير بشكل رئيسي.

نبيل عماد

النادي : الزمالك

الزمالك

وحقق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عماد عبر قناة الزمالك: "لا يوجد أي شيء أفضل مما حدث اليوم، كنا متأخرين في النتيجة على ملعبنا ومع ذلك لم يتوقف المشجعين عن دعمنا ولو لدقيقة وهم سبب الفوز اليوم وأريد أن أقول لهم أن ذلك الفوز جاء بسببهم فقط".

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - تأهل الترجي وصنداونز ومازيمبي للمجموعات.. توديع المريخ وهورويا مؤتمر مدرب فيوتشر: درسنا نقاط القوة لدى سينجادا.. وواجهنا ظروف صعبة في الذهاب مدحت عبد الهادي: أوباما شارك أمام أرتا سولار وهو مصاب "سنتواصل للاعتراف بالخطأ".. لجنة الحكام الإنجليزية تصدر بيانا بشأن هدف ليفربول الملغي

وتابع "طوال فترة تواجدنا في الملعب ونحن نتعامل كأن شيء لم يكن وكان لدينا ثقة كبيرة والفترة ما بين شوطي المباراة كانت بمثابة نقطة تحول بسبب حديثنا خلالها وتسجيل هدف في بداية الشوط الثاني أعطانا دفعة كبيرة".

وأضاف "أعلم أن جماهير الزمالك تثق في بشكل كبير ولذلك يجب أن أضغط على نفسي بشكل أكبر لأثبت أنني جدير بتلك المكانة لأنهم يأتون من أجلنا من أماكن بعيدة ونحن نشعر بذلك لكن نريدهم خلفنا دائما".

وتأهل الزمالك لدور المجموعات بعد أن فاز بنتيجة إجمالية 4-3.

وتقام قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

نبيل عماد الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية أرتا سولار
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد أوباما: جمهور الزمالك مختلف.. وشاركت مصابا أمام أرتا سولار مصطفى شلبي يتعرض لحالة إغماء بسيطة عقب مباراة أرتا سولار الكونفدرالية - عودة يقود الهلال الليبي لدور المجموعات.. وتأهل أبو سليم ودريمز دوري أبطال إفريقيا - تأهل الترجي وصنداونز ومازيمبي للمجموعات.. توديع المريخ وهورويا مؤتمر مدرب فيوتشر: درسنا نقاط القوة لدى سينجادا.. وواجهنا ظروف صعبة في الذهاب مدحت عبد الهادي: أوباما شارك أمام أرتا سولار وهو مصاب الأول في الكونفدرالية لـ 3 لاعبين.. أرقام من فوز الزمالك على أرتا سولار
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
أوباما: جمهور الزمالك مختلف.. وشاركت مصابا أمام أرتا سولار 14 دقيقة | الكرة المصرية
سوبر لاوتارو.. 35 دقيقة تكفي لرباعية إنتر ضد ساليرنتيانا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
سوسيداد يحسم دربي الباسك بثلاثية على حساب بلباو 42 دقيقة | الدوري الإسباني
مصطفى شلبي يتعرض لحالة إغماء بسيطة عقب مباراة أرتا سولار 49 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثاني في بطولة إفريقيا للأندية أمام بي إم سي 52 دقيقة | كرة يد
كلوب يرد على بيان لجنة الحكام: كيف يساعدنا ذلك الآن؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - 8 أكتوبر لن يكون الموعد النهائي لدفع غرامة كهربا.. واللاعب أمامه فترة أطول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 3 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك