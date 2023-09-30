نبيل عماد: الفوز على أرتا سولار جاء بسبب الجماهير.. ويجب أن أعمل بشكل أكبر لاستحق مكانتي

شدد نبيل عماد لاعب الزمالك أن الفوز على أرتا سولار قد جاء بسبب تواجد الجماهير بشكل رئيسي.

نبيل عماد النادي : الزمالك الزمالك

وحقق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عماد عبر قناة الزمالك: "لا يوجد أي شيء أفضل مما حدث اليوم، كنا متأخرين في النتيجة على ملعبنا ومع ذلك لم يتوقف المشجعين عن دعمنا ولو لدقيقة وهم سبب الفوز اليوم وأريد أن أقول لهم أن ذلك الفوز جاء بسببهم فقط".

وتابع "طوال فترة تواجدنا في الملعب ونحن نتعامل كأن شيء لم يكن وكان لدينا ثقة كبيرة والفترة ما بين شوطي المباراة كانت بمثابة نقطة تحول بسبب حديثنا خلالها وتسجيل هدف في بداية الشوط الثاني أعطانا دفعة كبيرة".

وأضاف "أعلم أن جماهير الزمالك تثق في بشكل كبير ولذلك يجب أن أضغط على نفسي بشكل أكبر لأثبت أنني جدير بتلك المكانة لأنهم يأتون من أجلنا من أماكن بعيدة ونحن نشعر بذلك لكن نريدهم خلفنا دائما".

وتأهل الزمالك لدور المجموعات بعد أن فاز بنتيجة إجمالية 4-3.

وتقام قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.