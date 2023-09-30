دوري أبطال إفريقيا - تأهل الترجي وصنداونز ومازيمبي للمجموعات.. توديع المريخ وهورويا

ودع المريخ السوداني بقيادة أسامة نبيه دوري أبطال إفريقيا، فيما تأهل الترجي التونسي وصنداونز الجنوبي إفريقي ومازيمبي الكونغولي لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حامل اللقب وبيراميدز وجوانينج جالاكسي البوتسواني تأهلا أمس الجمعة لدور المجموعات من نسخة 2023-24.

وحجز مازيمبي الكونغولي بطاقة تأهله بالفوز 4-0 على بيج بولتس المالي جاءت جميعها في الشوط الأول.

وكان الفريق الحائز على اللقب خمس مرات قد فاز ذهابا بنتيجة 1-0.

ثم تبعه الترجي التونسي رغم التعادل السلبي مع دوان البوركينابي بعدما فاز ذهابا 1-0.

وفي جنوب إفريقيا فاز صنداونز بنتيجة 2-0 على بومامورو البورندي بنتيجة 2-0 بعدما فاز ذهابا 4-0.

Another #TotalEnergiesCAFCL season of @Masandawana ✨ The South African team are through to the group stage 🤩 pic.twitter.com/8PDB9OaeZF — TotalEnergiesCAFCL & TotalEnergiesCAFCC 🏆 (@CAFCLCC) September 30, 2023

وودع المريخ السوداني دوري الأبطال من دور الـ 32 بقيادة أسامة نبيه بالخسارة من يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-0 إيابا بعدما خسر ذهابا 2-0.

وتأهل بترو أتليتكو الأنجولي بالفوز على سونجو الموزمبيقي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

وأخيرا حقق ميديما الغاني المفاجأة وأقصى هورويا كوناكري الغيني رغم الخسارة 2-1 حيث فاز ذهابا 3-1 وتأهل بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

يذكر أنه تم إلغاء قاعدة انتقال المغلوب في دور الـ 32 من دوري الأبطال إلى الملحق في الكونفدرالية، وهو ما يعني توديع الفرق الخاسرة للمسابقات القارية هذا الموسم.

وبذلك وصل عدد الفرق المتأهلة لدور المجموعات حتى الآن: 9

مصر: الأهلي – بيراميدز

جنوب إفريقيا: صنداونز

بوتسوانا: جوانينج جالاكسي

تونس: الترجي

غانا: ميديما

أنجولا: بترو أتليتكو

تنزانيا: يانج أفريكانز

الكونغو الديموقراطية: مازيمبي

وكشف FilGoal.com في وقت سابق على إقامة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفدرالية يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر في جنوب إفريقيا.