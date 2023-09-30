دوري أبطال إفريقيا - تأهل الترجي وصنداونز ومازيمبي للمجموعات.. توديع المريخ وهورويا

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 23:08

كتب : FilGoal

شعار دوري أبطال إفريقيا

ودع المريخ السوداني بقيادة أسامة نبيه دوري أبطال إفريقيا، فيما تأهل الترجي التونسي وصنداونز الجنوبي إفريقي ومازيمبي الكونغولي لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حامل اللقب وبيراميدز وجوانينج جالاكسي البوتسواني تأهلا أمس الجمعة لدور المجموعات من نسخة 2023-24.

وحجز مازيمبي الكونغولي بطاقة تأهله بالفوز 4-0 على بيج بولتس المالي جاءت جميعها في الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - جوانينج يحقق المفاجأة الأولى ويقصى أورلاندو من دور الـ 32 هدف غائب منذ 2017.. أفشة يسجل لـ الأهلي من ركلة ثابتة في دوري أبطال إفريقيا تشكيل سانت جورج - ثلاثي هجوم يواجه الأهلي في دوري أبطال إفريقيا طرح تذاكر لقاء الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا.. وتحديد الأسعار

وكان الفريق الحائز على اللقب خمس مرات قد فاز ذهابا بنتيجة 1-0.

ثم تبعه الترجي التونسي رغم التعادل السلبي مع دوان البوركينابي بعدما فاز ذهابا 1-0.

وفي جنوب إفريقيا فاز صنداونز بنتيجة 2-0 على بومامورو البورندي بنتيجة 2-0 بعدما فاز ذهابا 4-0.

وودع المريخ السوداني دوري الأبطال من دور الـ 32 بقيادة أسامة نبيه بالخسارة من يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-0 إيابا بعدما خسر ذهابا 2-0.

وتأهل بترو أتليتكو الأنجولي بالفوز على سونجو الموزمبيقي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

وأخيرا حقق ميديما الغاني المفاجأة وأقصى هورويا كوناكري الغيني رغم الخسارة 2-1 حيث فاز ذهابا 3-1 وتأهل بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

يذكر أنه تم إلغاء قاعدة انتقال المغلوب في دور الـ 32 من دوري الأبطال إلى الملحق في الكونفدرالية، وهو ما يعني توديع الفرق الخاسرة للمسابقات القارية هذا الموسم.

وبذلك وصل عدد الفرق المتأهلة لدور المجموعات حتى الآن: 9

مصر: الأهلي – بيراميدز

جنوب إفريقيا: صنداونز

بوتسوانا: جوانينج جالاكسي

تونس: الترجي

غانا: ميديما

أنجولا: بترو أتليتكو

تنزانيا: يانج أفريكانز

الكونغو الديموقراطية: مازيمبي

وكشف FilGoal.com في وقت سابق على إقامة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفدرالية يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر في جنوب إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا الترجي صنداونز مازيمبي
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد أوباما: جمهور الزمالك مختلف.. وشاركت مصابا أمام أرتا سولار مصطفى شلبي يتعرض لحالة إغماء بسيطة عقب مباراة أرتا سولار الكونفدرالية - عودة يقود الهلال الليبي لدور المجموعات.. وتأهل أبو سليم ودريمز نبيل عماد: الفوز على أرتا سولار جاء بسبب الجماهير.. ويجب أن أعمل بشكل أكبر لاستحق مكانتي مؤتمر مدرب فيوتشر: درسنا نقاط القوة لدى سينجادا.. وواجهنا ظروف صعبة في الذهاب مدحت عبد الهادي: أوباما شارك أمام أرتا سولار وهو مصاب الأول في الكونفدرالية لـ 3 لاعبين.. أرقام من فوز الزمالك على أرتا سولار
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
أوباما: جمهور الزمالك مختلف.. وشاركت مصابا أمام أرتا سولار 13 دقيقة | الكرة المصرية
سوبر لاوتارو.. 35 دقيقة تكفي لرباعية إنتر ضد ساليرنتيانا 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
سوسيداد يحسم دربي الباسك بثلاثية على حساب بلباو 42 دقيقة | الدوري الإسباني
مصطفى شلبي يتعرض لحالة إغماء بسيطة عقب مباراة أرتا سولار 48 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثاني في بطولة إفريقيا للأندية أمام بي إم سي 52 دقيقة | كرة يد
كلوب يرد على بيان لجنة الحكام: كيف يساعدنا ذلك الآن؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - 8 أكتوبر لن يكون الموعد النهائي لدفع غرامة كهربا.. واللاعب أمامه فترة أطول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 3 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك