مؤتمر مدرب فيوتشر: درسنا نقاط القوة لدى سينجادا.. وواجهنا ظروف صعبة في الذهاب

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 22:53

كتب : FilGoal

ريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر

شدد ريكاردو فورموسينيو مدرب مودرن فيوتشر أن فريقه درس سينجادا بشكل جيد وأصبح يعلم نقاط قوته وضعفه.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة سينجادا على ملعب السلام في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال فورموسينيو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة سينجادا مهمة جدا بالنسبة لنا ونمتلك القدرة على تحقيق الفوز بها والصعود للدور التالي".

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وتابع "درسنا الخصم جيدا ونعلم نقاط القوة والضعف لديهم والخسارة في الذهاب لم تكن ثقيلة ولذلك نحن قادرين على التعويض".

وأضاف "واجهنا أجواء صعبة في مباراة الذهاب وأرضية الملعب لم تكن جيدة لكننا حددنا هدفنا جيدا بالتأهل للدور التالي".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز سينجادا بهدف دون مقابل على ملعبه.

مودرن فيوتشر سينجادا كأس الكونفدرالية الإفريقية ريكاردو فورميسينيو
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