لدغة عكسية في +96.. توتنام يُسقط ليفربول بـ 9 لاعبين

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

جويل ماتيب - يورجن كلوب

لدغ جويل ماتيب فريقه ليفربول الذي أكمل اللقاء بـ 9 لاعبين أمام توتنام بنتيجة 2-1 في الدقيقة +96 من الدوري الإنجليزي في لقاء أقيم على ملعب توتنام.

سجل هدفا توتنام: سون هيونج مين وماتيب (عكسي) فيما سجل كودي جاكبو هدف ليفربول.

وأكمل ليفربول اللقاء بـ 9 لاعبين في آخر 20 دقيقة.

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هدف ماتيب هو أكثر هدف عكسي سُجل متأخرا في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2006-07.

وارتقى توتنام للمركز الثاني برصيد 17 نقطة ودون خسارة فقط بالتساوي مع أرسنال.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة تراجع بها للمركز الرابع.

التشكيل

شهد تشكيل توتنام ظهور كل من جيمس ماديسون وسون هيونج مين وريتشارلسون.

وبدأ محمد صلاح أساسيا في هجوم الريدز وإلى جوار كل من لويس دياز وكودي جاكبو.

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وصف المباراة

تألق فيكاريو في الدقيقة 13 في منع فرصتين للريدز جاكبو وروبرتسون على التوالي في نفس الهجمة.

انحسر اللعب في منتصف الملعب وفي الدقيقة 25 أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه كورتيس جونز بعد تدخل قوي على كاحل ييفيس بيسوما.

وبعد العودة لتقنية الفيديو أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب وسط ليفربول.

وسجل لويس دياز هدف في الدقيقة 33 ألغي بداعي التسلل وهو ما أكدته تقنية الفيديو.

وبعدها مباشرة تقدم سون بهدف الأول للديوك اللندنية بعدما أودع عرضية ريتشارلسون في الشباك في الدقيقة 36.

وأصبح في جعبة الكوري الجنوبي 6 أهداف في المركز الثاني خلف إرلينج هالاند صاحب الـ 8 أهداف.

ومنع القائم الأيسر لأليسون في الدقيقة 44 تسديدة ريتشارلسون.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجل كودي جاكبو هدف التعادل بعدما تسلم كرة رأسية من فيرجيل فان دايك والتف وسدد في الشباك.

وكاد لويس دياز أن يخطف في الدقيقة التالية هدف تقدم سريع للريدز لكن عرضية صلاح مرت من أمام أقدامه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

تألق أليسون في بداية الشوط الثاني ومنع تسديدة قوية من ماديسون حولها ببراعة لركنية في الدقيقة 49.

ثم عاود التألق وأبعد صاروخية سون لركنية جديدة بعد دقيقتين.

وسجل سون هدفا ألغي في الدقيقة 59 بداعي التسلل.

ثم تحصل محمد صلاح على بطاقة صفراء في الدقيقة 65 بداعي الاعتراض على قرار الحكم باحتساب خطأ ضده.

وفي الدقيقة 70 تحصل ديوجو جوتا على بطاقة صفراء ثانية بعد دقيقة واحدة من البطاقة الأولى طُرد على إثرها بعدما قضى 25 دقيقة فقط في الملعب عقب مشاركته كبديل في بداية الشوط الثاني.

وبعد 3 دقائق خرج صلاح ضمن 3 تبديلات دفاعية للريدز وعوضه ترينت ألكسندر أرنولد.

وفي الوقت الذي وصلت فيه المباراة للدقيقة الأخيرة، السادسة من الوقت بدلا من الضائع سجل جويل ماتيب هدفا عكسيا قاتلا بعدما حول عرضية بيدرو بورو الأرضية في الشباك بالخطأ في مرماه مكبدا فريقه الخسارة الأولى في الموسم.

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