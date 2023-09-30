تين هاج: محبط لكن دائما نتعلم من تلك المباريات

أظهر إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد إحباطه بعد الخسارة من كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وأصبح روي هودسون أول مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي لا يخسر 5 مباريات متتالية ضد يونايتد على ملعب أولد ترافورد (2 تعادل و3 فوز).

وقال تين هاج لشبكة سكاي سبورتس: "الأمر بسيط، استقبلنا 3 فرص طيلة اللقاء، وجميعها من كرات ثابتة، واعتقد أننا كنا متمركزين بشكل جيد لكننا اتخذنا قرارات خاطئة".

وواصل "كنا جيدين في التمركز ومنحنا اللاعبين الحرية، لم يكن هناك تأثير. الجودة لم تكن كافية في هذا الجزء من اللقاء".

وأردف "الجزء الأخير من اللقاء لم نلعب بأفضل أسلوب لنا".

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GOAL!!



What an insane finish by Andersen. The TECHNIQUE on that from a centre back 👏#beINPL #MUNCRY pic.twitter.com/wXeuIwnS2J — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 30, 2023

وأكمل "بالطبع الأمر محبط، كنا قريبين في أكثر من فرصة، علينا أن نكون أكثر حسما وحدة، الأمر يتعلق باتخاذ القرارات".

وأتم "لا يمكننا تغيير النتيجة، دائما نتعلم من تلك المباريات ونتعلم لنكون أفضل في الجزء الأخير من المباراة".

فوز بالاس جاء بعد أيام قليلة من فوز يونايتد في كأس الرابطة بنتيجة 3-0 على بالاس في أولد ترافورد أيضا.

وارتقى كريستال بالاس برصيد 11 نقطة للمركز التاسع.

فيما تراجع يونايتد للمركز العاشر برصيد 9 نقاط متكبدا الهزيمة الرابعة.