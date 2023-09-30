تين هاج: محبط لكن دائما نتعلم من تلك المباريات

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 20:25

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

أظهر إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد إحباطه بعد الخسارة من كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وأصبح روي هودسون أول مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي لا يخسر 5 مباريات متتالية ضد يونايتد على ملعب أولد ترافورد (2 تعادل و3 فوز).

وقال تين هاج لشبكة سكاي سبورتس: "الأمر بسيط، استقبلنا 3 فرص طيلة اللقاء، وجميعها من كرات ثابتة، واعتقد أننا كنا متمركزين بشكل جيد لكننا اتخذنا قرارات خاطئة".

أخبار متعلقة:
هودسون يعرف سر الشياطين.. كريستال بالاس يُسقط مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد – برونو وماونت أساسيان.. وأمرابط ظهير أيسر إصابتان جديدتان في مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد يعلن عودة أنتوني واستمرار تحقيقات الشرطة

وواصل "كنا جيدين في التمركز ومنحنا اللاعبين الحرية، لم يكن هناك تأثير. الجودة لم تكن كافية في هذا الجزء من اللقاء".

وأردف "الجزء الأخير من اللقاء لم نلعب بأفضل أسلوب لنا".

وأكمل "بالطبع الأمر محبط، كنا قريبين في أكثر من فرصة، علينا أن نكون أكثر حسما وحدة، الأمر يتعلق باتخاذ القرارات".

وأتم "لا يمكننا تغيير النتيجة، دائما نتعلم من تلك المباريات ونتعلم لنكون أفضل في الجزء الأخير من المباراة".

فوز بالاس جاء بعد أيام قليلة من فوز يونايتد في كأس الرابطة بنتيجة 3-0 على بالاس في أولد ترافورد أيضا.

وارتقى كريستال بالاس برصيد 11 نقطة للمركز التاسع.

فيما تراجع يونايتد للمركز العاشر برصيد 9 نقاط متكبدا الهزيمة الرابعة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي إريك تين هاج
نرشح لكم
"ستتواصل للاعتراف بالخطأ".. لجنة الحكام الإنجليزية تصدر بيانا بشأن هدف ليفربول الملغي لدغة عكسية في +96.. توتنام يُسقط ليفربول بـ 9 لاعبين لوتون يحقق الفوز الأول بالدوري الإنجليزي.. وهزيمة جديدة لـ بيرنلي جوارديولا: ولفرهامبتون يستحقون الفوز انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2) (1) ليفربول.. فوز قاتل أمام 9 لاعبين ساكا قدم الهدايا وأصيب.. أرسنال يفوز على بورنموث برباعية السقوط الأول.. ولفرهامبتون ينتصر على مانشستر سيتي بثنائية هودسون يعرف سر الشياطين.. كريستال بالاس يُسقط مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - تأهل الترجي وصنداونز ومازيمبي للمجموعات.. توديع المريخ وهورويا دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب فيوتشر: درسنا نقاط القوة لدى سينجادا.. وواجهنا ظروف صعبة في الذهاب 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدحت عبد الهادي: أوباما شارك أمام أرتا سولار وهو مصاب 17 دقيقة | الكرة المصرية
"ستتواصل للاعتراف بالخطأ".. لجنة الحكام الإنجليزية تصدر بيانا بشأن هدف ليفربول الملغي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأول في الكونفدرالية لـ 3 لاعبين.. أرقام من فوز الزمالك على أرتا سولار 40 دقيقة | الكرة المصرية
بايرن ميونيخ يتعادل مع لايبزج ويفرط في الصدارة 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
كلوب: فخور بالفريق كثيرا اليوم.. رأيت أحداثا غير عادلة وقرارات مجنونة 55 دقيقة | الدوري المصري
لدغة عكسية في +96.. توتنام يُسقط ليفربول بـ 9 لاعبين ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 3 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك 4 خبر في الجول - الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون