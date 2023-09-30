لوتون يحقق الفوز الأول بالدوري الإنجليزي.. وهزيمة جديدة لـ بيرنلي

حقق لوتون تاون الفوز الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز بالانتصار على إيفرتون بهدفين مقابل هدف واحد.

الفوز كان هو الأول للفريق منذ الصعود للدوري الممتاز في بداية الموسم.

تقدم لوتون بالهدف الأول عن طريق توم لوكير في الدقيقة الـ 24.

وأضاف كارلتون موريس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 31.

وسجل دومينيك كالفيرت لوين الهدف الوحيد لإيفرتون في الدقيقة الـ 41.

الفوز رفع رصيد لوتون للنقطة الرابعة في المركز الـ 17 بفارق الأهداف عن إيفرتون صاجب المركز الـ 16.

وفي مباراة أقيمت بنفس التوقيت حقق نيوكاسل الفوز على بيرنلي بهدفين دون مقابل.

سجل ميجيل ألميرون الهدف الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 14.

وأضاف أليكساندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة الـ 76 من ركلة جزاء حصل عليها جوردون.

وارتفع رصيد وست هام للنقطة الـ 12 في المركز الثامن بينما استمر بيرنلي بنقطة واحدة في المركز الـ 19.

وفاز وست هام على شيفيلد يونايتد بهدفين دون مقابل على ملعب الأول.

سجل جارود بوين الهدف الأول في الدقيقة الـ 24.

وأضاف توماس سوسيتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ 37.

وارتفع رصيد وست هام للنقطة الـ 13 في المركز السابع، بينما استمر شيفيلد بنقطة واحدة في المركز الأخير.