انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2) (1) ليفربول.. فوز قاتل أمام 9 لاعبين

دم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة توتنام وليفربول في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح كالعادة أساسيا بقميص الريدز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+6: جوووووول عكسي قاتتل

ق 73: خروج صلاح

ق 70: طرد جوتا لحصوله على إنذارين في دقيقة واحدة

ق 65: بطاقة صفراء لصلاح بسبب الاعتراض على قرار الحكم

ق 59: هدف أبيض سجله سون ألغي بداعي التسلل

ق 51: أليسون يمنع صاروخية سون

ق 49: أليسون يمنع الثاني ببراعة من تسديدة ماديسون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: عرضية برأسية من فان دايك وتسديدة من جاكبو بعدما استلم وسدد في الشباك

ق 44: القائم يمنع الثاني بتسديدة ريتشارلسون

ق 36: جوووول أووووول.. سون يسجل الأول لتوتنام بعد عرضية من ريتشارلسون

ق 33: جووول للويس دياز ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل

ق 26: بطاقة حمراء بعد تدخل خشن على سون هيونج مين

ق 25: بطاقة حمراء محتملة لكورتيس جونز.

ق 13: فيكاريو يتألق على مرتين أمام هجوم ليفربول

بداية اللقاء