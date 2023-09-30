انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2) (1) ليفربول.. فوز قاتل أمام 9 لاعبين
السبت، 30 سبتمبر 2023 - 19:25
كتب : FilGoal
دم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة توتنام وليفربول في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
ويبدأ محمد صلاح كالعادة أساسيا بقميص الريدز.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+6: جوووووول عكسي قاتتل
ق 73: خروج صلاح
ق 70: طرد جوتا لحصوله على إنذارين في دقيقة واحدة
ق 65: بطاقة صفراء لصلاح بسبب الاعتراض على قرار الحكم
ق 59: هدف أبيض سجله سون ألغي بداعي التسلل
ق 51: أليسون يمنع صاروخية سون
ق 49: أليسون يمنع الثاني ببراعة من تسديدة ماديسون
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+5: عرضية برأسية من فان دايك وتسديدة من جاكبو بعدما استلم وسدد في الشباك
ق 44: القائم يمنع الثاني بتسديدة ريتشارلسون
ق 36: جوووول أووووول.. سون يسجل الأول لتوتنام بعد عرضية من ريتشارلسون
ق 33: جووول للويس دياز ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل
ق 26: بطاقة حمراء بعد تدخل خشن على سون هيونج مين
ق 25: بطاقة حمراء محتملة لكورتيس جونز.
ق 13: فيكاريو يتألق على مرتين أمام هجوم ليفربول
بداية اللقاء