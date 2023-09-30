ساكا قدم الهدايا وأصيب.. أرسنال يفوز على بورنموث برباعية

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 19:08

كتب : FilGoal

بورنموث ضد أرسنال

حقق أرسنال الفوز على بورنموث بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل رباعية أرسنال في المباراة كل من بوكايو ساكا وكاي هافيرتز ومارتن أوديجارد وبن وايت.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 17 في المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة والذي خسر ضد ولفرهامبتون.

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المباراة شهدت جلوس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في طوال دقائقها ولم يشارك.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بثلاثي هجومي مكون من إدوارد نكيتيا وجابرييل جيسوس وبوكايوس ساكا.

أحداث المباراة

تقدم أرسنال عن طريق ساكا في الدقيقة الـ 17 برأسية بمتابعة لرأسية أخرى من جيسوس ارتدت من القائم.

وفي الدقيقة الـ 42 حصل أرسنال على ركلة جزاء بعد عرقلة نكيتيا.

وأهدى ساكا ركلة الجزاء لمارتن أوديجارد الذي سجلها بنجاح.

في الشوط الثاني حصل أرسنال على ركلة جزاء جديدة في الدقيقة الـ 51 ومن جديد تركها ساكا لزميله هافيرتز.

هافيترز سجل ركلة الجزاء بنجاح ليحرز هدفه الأول بقميص أرسنال منذ الانضمام للفريق.

وشهدت الدقيقة الـ 75 خروح ساكا بسبب الإصابة ودخول فابيو فييرا بدلا منه.

وأنهى وايت رباعية أرسنال برأسية في الدقيقة الـ 93 بعد عرضية من أوديجارد.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد يوم الأحد 8 أكتوبر.

أرسنال بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز
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