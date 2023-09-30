هودسون يعرف سر الشياطين.. كريستال بالاس يُسقط مانشستر يونايتد

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 19:00

كتب : FilGoal

احتفال يواكيم أندرسن بهدفه ضد مانشستر يونايتد

سقط مانشستر يونايتد مجددا في فخ الخسارة بنتيجة 1-0 أمام كريستال بالاس في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي في لقاء أقيم على ملعب أولد ترافورد.

سجل هدف اللقاء الوحيد: يواكيم أندرسن.

وأصبح روي هودسون أول مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي لا يخسر 5 مباريات متتالية ضد يونايتد على ملعب أولد ترافورد (2 تعادل و3 فوز).

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فوز بالاس جاء بعد أيام قليلة من فوز يونايتد في كأس الرابطة بنتيجة 3-0 على بالاس في أولد ترافورد أيضا.

وارتقى كريستال بالاس برصيد 11 نقطة للمركز التاسع.

فيما تراجع يونايتد للمركز العاشر برصيد 9 نقاط متكبدا الهزيمة الرابعة.

التشكيل

بدأ ماركوس راشفورد وراسموس هويلوند وفاكوندو بيلستيري في هجوم مانشستر يونايتد.

وتواجد المغربي سفيان أمرابط أساسيا لأول مرة لكن في مركز الظهير الأيسر لتعويض الغيابات التي ضربت هذا المركز.

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وصف المباراة

في الدقيقة 11 جاء التهديد الأول برأسية من مارك جويهي مرت بجوار القائم الأيسر.

ومن ركلة ثابتة نفذها إيز سددها المدافع يواكيم إندرسن كرة قوية على الطائر في الشباك على يسار أونانا مسجلا الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 25.

ومرت رأسية كاسيميرو أعلى عارضة جونستون حارس بالاس في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

في الشوط الثاني حاول يونايتد الضغط بحثا عن هدف التعادل.

فتصدى جونستون لتسديدة قوية من برونو فيرنانديز في الدقيقة 57، ثم في الدقيقة التالية منع رأسية هيويلوند من أن تسكن شباكه بثبات.

وتألق أونانا في التصدي لتسديدة ويل هيوز وأبعدها لركنية في الدقيقة 64.

وتحصل سفيان أمرابط على بطاقة صفراء بسبب لمس الكرة بشكل متعمد على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سدد أليخاندرو جارناتشو أبعدها المدافع من أمام مرماه وسط مطالبات للاعبي يونايتد باحتساب ركلة جزاء بسبب وجود لمسة يد.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد لتنتهي المباراة بسقوط جديد للشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي كريستال بالاس روي هودسون
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