التشكيل - صلاح أساسي مع ليفربول وتوتنام بالقوة الضاربة

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

ليفربول - توتنام - محمد صلاح

دفع أنجي بوستو بوستيكولجو المدير الفني لـ توتنام بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة ليفربول.

ويلعب ليفربول ضد توتنام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب توتنام الجديد.

وشهد تشكيل توتنام ظهور كل من جيمس ماديسون وسون هيونج مين وريتشارليسون.

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وجاء تشكيل توتنام كالآتي:

المرمى: فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو – كريستيان روميرو – فان دي فين – أودوجي

الوسط: بيسوما – بابي سار – جيمس ماديسون

الهجوم: ديان كولوسوفسكي – سون هيونج مين – ريتشارليسون

بينما يتواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي الذي جاء كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: جو جوميز – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – كورتس جونز

الهجوم: لويس دياز – كودي جاكبو – محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، ويأتي توتنام في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

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