انتهت الكونفدرالية - الزمالك (4)-(1) أرتا سولار.. الأبيض إلى دور المجموعات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية.

وكان الزمالك خسر 2-0 ذهابا، ويحتاج للفوز بنتيجة أكبر للتأهل لدور المجموعات مباشرة.

يذكر أنه تم إلغاء دور الملحق الذي كان يؤهل مباشرة لدور المجموعات في النسخ السابقة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة بتأهل الزمالك

ق 89: جووووول الرابع من المثلوثي

ق 75: جوووووووول زيزو والثالث

ق 72: نزول سالمون كالو

ق 60: الحارس يمنع الثالث من مصطفى شلبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 60: نزول نداي بدلا من الجزيري

ق 53: جوووووول الثاني شيكابالا

ق 49: جووووول من أوباما بعد ركلة حرة نفذها زيزو اصطدمت في العارضة وتابعها أوباما بضربة رأسية في الشباك

ق 46: عرضية من شيكابالا ورأسية من الجزيري في العارضة

نزول أوباما مع الشوط الثاني بدلا من ناصر منسي

ق 46: إنذار لـ زيزو

ق 45: مشادة بين اللاعبين

ق 34: فرصة خطيرة للزمالك من أمام الجزيري

ق 18: عرضية من زيزو وتسديدة من شيكابالا الحارس يبعدها

ق 17: هدف أول من وارساما حسن

بداية اللقاء