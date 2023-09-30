تشكيل ريال مدريد - كامافينجا ظهير أيسر.. وعودة فينيسيوس وبيلينجهام

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة جيرونا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على جيرونا في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل مشاركة إدواردو كامفينجا كظهير أيسر.

وعاد فينيسيوس جونيور للتشكيل الأساسي برفقة جود بيلينجاهم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: داني كارفاخال – ناتشو فيرنانديز – أنطونيو روديجير – إدواردو كامافينجا.

الوسط: أوريلين تشواميني – توني كروس – فيديريكو فالفيردي.

الهجوم: جود بيلينجهام – خوسيلو – فينيسيوس جونيور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أندري لونين – دييجو بينيرو – لوكا مودريتش – رودريجو – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – فيرلان ميندي – فران جارسيا – براهيم دياز – كاريو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بفارق نقطة عن جيرونا المتصدر.