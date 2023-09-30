دي زيربي: الهزيمة بسداسية من أستون فيلا هي مسؤوليتي

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 17:37

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - مدرب برايتون

تحمل روبيرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون مسؤولية هزيمة فريقه أمام أستون فيلا بسداسية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي.

وفاز أستون فيلا على برايتون بسداسية مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال دي زيربي عقب المباراة: "لعبنا مباراة سيئة للغاية والمسؤولية الأكبر تقع على عاتقي لأنني المدرب".

وأضاف "علينا أن نتكيف هذا الموسم إنه مختلف تماما عن الموسم الماضي وهو صعب للغاية ونحن نلعب كل 3 أيام".

وأكمل "نريد المنافسة في كل البطولات وعلينا أن نُظهر ما إذا كنا مستعدين أم لا، وعندما نلعب مثلما لعبنا اليوم فالمسؤولية بالتأكيد على المدرب".

وأتم تصريحاته "لدي شباب رائعون ولاعبين مميزين في غرفة الملابس ووصلنا إلى المستوى المناسب للمنافسة هذا الموسم لأننا نريد إرضاء الجماهير".

وتعد هذه الهزيمة هي الثانية لبرايتون في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

ويشارك برايتون كذلك في بطولة الدوري الأوروبي.

برايتون أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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