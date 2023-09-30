10 انتصارات متتالية.. هاتريك واتكينز يقود أستون فيلا لاكتساح برايتون بسداسية

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 17:36

كتب : FilGoal

أولي واتكينز

اكتسح أستون فيلا ضيفه برايتون بنتيجة 6-1 في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف اللقاء: أولي واتكينز (3) وبيرفس إستوبينيان (عكسي) وجاكوب رامسي ودوجلاس لويز، فيما سجل هدف برايتون الوحيد: أنسو فاتي.

وحقق أستون فيلا 10 انتصارات متتالية على ملعب فيلا بارك في الدوري الإنجليزي، كثاني أكثر فريق حقق انتصارات على ملعبه في الوقت الحالي بعد مانشستر سيتي (13).

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ولأول مرة يستقبل برايتون 6 أهداف في مباراة واحدة منذ 2012 عندما خسر 6-0 من وست هام في الدرجة الأولى.

وأصبح واتكينز أول لاعب يسجل 2 هاتريك لأستون فيلا بعد أندي جراي 1976-77 في نفس الموسم.

تقدم أستون فيلا في الدقيقة 14 بعدما حوّل واتكينز عرضية ماتي كاش في الشباك.

ثم أضاف الهداف الإنجليزي ثاني أهداف اللقاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد 7 دقائق من هدفه الأولى بعد تمريرة من ديابي.

وفي الدقيقة 26 واصل برايتون انهياره فتحولت تسديدة ديابي لهدف عكسي سجله الإكوادوري إستوبنيان بالخطأ في مرماه.

ومع بداية الشوط الثاني دفع روبرتو دي زيربي بـ 3 تغييرات بمشاركة جواو بيدرو وأنس وفاتي وطارق لامبتي.

وبعد 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني أرسل بيدور عرضية أودعها فاتي في الشباك مسجلا أو أهدافه في اللقاء.

وعزز واتكينز من تقدم الفيلانز بهدف في الدقيقة 65 ليصبح رابع لاعب يسجل هاتريك الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

ثم صنع واتكينز الهدف الخامس الذي سجله جاكوب رامسي قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع سجل البرازيلي دوجلاس لويز سادس أهداف أصحاب الأرض.

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