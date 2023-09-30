انتهت الدوري الإنجليزي – بورنموث (0)-(4) أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بورنموث وأرسنال التي تقام في ملعب فايتاليتي في سابع جولات الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق93. جوووول الرابع لأرسنال عن طريق بن وايت برأسية بعد ركلة حرة من أوديجارد.

ق75. خروج بوكايو ساكا بسبب الإصابة ودخول فابيو فييرا.

ق53. جوووووول ثالث لأرسنال عن طريق كاي هافيرتز.

ق51. ركلة جزاء جديدة لأرسنال حصل عليها أوديجارد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جووووول الثاني لأرسنال عن طريق مارتن أوديجارد.

ق42. ركلة جزاء لأرسنال حصل عليها نكيتيا.

ق17. جووووووول أول لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا برأسية بمتاعبة لرأسية جابرييل جيسوس التي اتردت من القائم.

بداية المباراة