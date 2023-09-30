انتهت – مانشستر يونايتد (0)-(1) بالاس.. سيتي (1)-(2) ولفرهامبتون.. سقوط قطبي مانشستر

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 16:25

كتب : FilGoal

كاسيميرو - مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بين مانشستر سيتي وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس.

مانشستر يونايتد X كريستال بالاس

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نهاية اللقاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: جووووول أوووول.. عرضية من إيز وتسديدة رائعة من يواكيم أندرسون تسكن الشباك

انطلاق المباراة.

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ولفرهامبتون X مانشستر سيتي

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نهاية اللقاء

ق 67: جوووول الثااااني.. ماتيوس كونيا يمرر كرة مستغلا تخبط دفاع سيتي وهوانج يسجل

ق 59: جووووول التعااااادل.. ألفاريز يسجل من ركلة حرة مباشرة رائعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 13: جوووول أوووول عكسي.. عرضية من نيتو يودعها روبن دياش بالخطأ في شباكه

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي ولفرهامبتون كريستال بالاس
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