انتهت – مانشستر يونايتد (0)-(1) بالاس.. سيتي (1)-(2) ولفرهامبتون.. سقوط قطبي مانشستر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بين مانشستر سيتي وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس.

مانشستر يونايتد X كريستال بالاس

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نهاية اللقاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

GOAL!! What an insane finish by Andersen. The TECHNIQUE on that from a centre back 👏#beINPL #MUNCRY pic.twitter.com/wXeuIwnS2J — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 30, 2023

ق 25: جووووول أوووول.. عرضية من إيز وتسديدة رائعة من يواكيم أندرسون تسكن الشباك

انطلاق المباراة.

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ولفرهامبتون X مانشستر سيتي

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نهاية اللقاء

ق 67: جوووول الثااااني.. ماتيوس كونيا يمرر كرة مستغلا تخبط دفاع سيتي وهوانج يسجل

ق 59: جووووول التعااااادل.. ألفاريز يسجل من ركلة حرة مباشرة رائعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

مجهود فردي جبّار من بيدرو نيتو أثمر هدفاً في مرمى مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #وولفرهامبتون_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/M2vQjaqpWr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2023

ق 13: جوووول أوووول عكسي.. عرضية من نيتو يودعها روبن دياش بالخطأ في شباكه

انطلاق المباراة.