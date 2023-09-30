انتهت – مانشستر يونايتد (0)-(1) بالاس.. سيتي (1)-(2) ولفرهامبتون.. سقوط قطبي مانشستر
السبت، 30 سبتمبر 2023 - 16:25
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بين مانشستر سيتي وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس.
مانشستر يونايتد X كريستال بالاس
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نهاية اللقاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
GOAL!!
What an insane finish by Andersen. The TECHNIQUE on that from a centre back 👏#beINPL #MUNCRY pic.twitter.com/wXeuIwnS2J— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 30, 2023
ق 25: جووووول أوووول.. عرضية من إيز وتسديدة رائعة من يواكيم أندرسون تسكن الشباك
انطلاق المباراة.
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ولفرهامبتون X مانشستر سيتي
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
نهاية اللقاء
ق 67: جوووول الثااااني.. ماتيوس كونيا يمرر كرة مستغلا تخبط دفاع سيتي وهوانج يسجل
ق 59: جووووول التعااااادل.. ألفاريز يسجل من ركلة حرة مباشرة رائعة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
مجهود فردي جبّار من بيدرو نيتو أثمر هدفاً في مرمى مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #وولفرهامبتون_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/M2vQjaqpWr— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2023
ق 13: جوووول أوووول عكسي.. عرضية من نيتو يودعها روبن دياش بالخطأ في شباكه
انطلاق المباراة.