تشكيل مانشستر سيتي – نونيز يعود إلى ولفرهامبتون.. ودوكو أساسي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس في سابع جولات الدوري الإنجليزي.

وستشهد المباراة عودة ماتيوس نونيز لمعقل فريقه السابق الذي تركه بعد بداية الدوري لينضم إلى سيتي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: مانويل أكانجي- روبن دياز- ناثان أكي- كايل ووكر

في الوسط: ماتيو كوفاسيتش- ماتيوس نونيز- فيل فودين

في الهجوم: جوليان ألفاريز- إرلينج هالاند- جيريمي دوكو

ويتصدر سيتي الترتيب بـ18 نقطة فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ16 بأربع نقاط.