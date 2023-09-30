تشكيل مانشستر يونايتد – برونو وماونت أساسيان.. وأمرابط ظهير أيسر
السبت، 30 سبتمبر 2023 - 16:02
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة كريستال بالاس في ملعب أولد ترافورد في سابع جولات الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري أونانا
في الدفاع: سفيان أمرابط- فيكتور ليندلوف- رافائيل فاران- ديوجو دالوت
في الوسط: كاسيميرو- ماسون ماونت- برونو فيرنانديز
في الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- فاكوندو بيلستيري
ويحتل يونايتد المركز التاسع بتسع نقاط، فيما يأتي بالاس عاشرا بثماني نقاط.
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