تقرير: الإنفاق لن يتوقف.. تشيلسي مهتم بضم أوسيمين وإيفان توني

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 15:34

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - تشيلسي

أنفق تشيلسي مليار جنيه إسترليني على ضم اللاعبين الجدد منذ انتقال ملكيته من رومان أبراموفيتش إلى تود بويلهي قبل عام ويبدو أنه لن يتوقف.

فيكتور أوسيمين

النادي : نابولي

إيفان توني

النادي : برينتفورد

تشيلسي

وذكرت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية أن تشيلسي مهتم بضم فيكتور أوسيمين من نابولي أو إيفان توني من برينتفورد.

المهاجم النيجيري دخل في خلاف قانوني مع ناديه نابولي بعد نشر حساب "تيك توك" فيديو يسخر فيه منه عقب إهداره لركلة جزاء.

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ونشر نابولي بيانا أكد فيه أنه لم يكن لديه نية للإساءة للاعبه على الإطلاق مشيرا إلى أن تلك المنصة تستخدم شكلا معبرا من اللغة بلقب خفيف وإبداع دون أن يكون هناك أي نية للإهانة أو السخرية كما هي الواقعة حاليا مع أوسيمين.

في الناحية الأخرى فتوني موقوف من اللعب حتى شهر يناير المقبل بسبب بعد ثبوت مشاركته في المراهنات.

وينتهي إيقاف إيفان توني في 17 يناير المقبل وسيعود بعدها للعب كرة القدم.

وقرر الاتحاد الإنجليزي كذلك تغريم اللاعب صاحب الـ27 عاما 50 ألف جنيه إسترليني.

وبناء عليه لن يستطيع توني المشاركة في أي شيء يتعلق بكرة القدم حتى الـ17 من شهر يناير 2024.

وكان تم اتهام توني بانتهاك 262 قاعدة من قواعد الاتحاد الإنجليزي واعترف توني بـ232 خرقا للوائح خلال جلسة استماع أقيمت له قبل عدة أشهر.

تشيلسي أوسيمين إيفان توني
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