سكاي: ليساندرو مارتينيز قد يحتاج لعملية جراحية

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 13:08

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - ليفاندوفسكي

تلقى مانشستر يونايتد المزيد من الأنباء السيئة باحتمالية حاجة مدافعه ليساندرو مارتينيز لعملية جراحية.

ليساندرو مارتينيز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم السبت أن اللاعب الأرجنتيني قد يحتاج لعملية جديدة ليتخلص من الإصابة التي يعاني منها.

وكان يونايتد أعلن أمس الجمعة غياب ليساندرو مارتينيز لفترة لم يحددها بسبب عودته الإصابة التي تعرض لها في شهر أبريل الماضي.

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وأوضح يونايتد أن ليساندرو تحامل على نفسه بشجاعة ليشارك في مباراتي برايتون وبايرن ميونيخ.

وكان المدافع الأرجنتيني أجرى عملية جراحية عقب تعرضه لإصابة في مشط القدم في شهر أبريل الماضي أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز
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