دوري أبطال إفريقيا - جوانينج يحقق المفاجأة الأولى ويقصى أورلاندو من دور الـ 32

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 23:43

كتب : FilGoal

جوانينج جالاكسي البوتسواني

كتب جوانينج جالاكسي البوتسواني أولى مفاجآت دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا وأقصى أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بركلات الترجيح.

وكان بطل بوتسوانا فاز ذهابا بهدف دون رد.

وفي الإياب فاز أورلاندو بهدف جاء في الدقيقة 66 عن طريق إيفيدنس ماكجوبا.

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وبعد نهاية الوقت الأصلي لمباراة الإياب بالتعادل 1-1 في مجموع المباراتين، انتقل الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل.

وتفوق الضيف البوتسواني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وأصبح جوانينج ثالث المتأهلين لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023-24 بعد بيراميدز والأهلي.

وتعد تلك المشاركة الثانية لبطل بوتسوانا في دوري أبطال إفريقيا إذ وصل في مشاركته الأولى في 2021-22 لدور المجموعات كأفضل إنجاز له حينها.

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