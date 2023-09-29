دوري أبطال إفريقيا - جوانينج يحقق المفاجأة الأولى ويقصى أورلاندو من دور الـ 32
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 23:43
كتب : FilGoal
كتب جوانينج جالاكسي البوتسواني أولى مفاجآت دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا وأقصى أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بركلات الترجيح.
وكان بطل بوتسوانا فاز ذهابا بهدف دون رد.
وفي الإياب فاز أورلاندو بهدف جاء في الدقيقة 66 عن طريق إيفيدنس ماكجوبا.
وبعد نهاية الوقت الأصلي لمباراة الإياب بالتعادل 1-1 في مجموع المباراتين، انتقل الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل.
وتفوق الضيف البوتسواني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.
☠️ FT || @orlandopirates 1 (4) - (5) 0 @JwanengG (AGG 1 - 1)
⚫️⚪️🔴⭐️#Matchday #TotalEnergiesCAFCL#OrlandoPirates#OnceAlways pic.twitter.com/OEPs5IpAsa— Orlando Pirates (@orlandopirates) September 29, 2023
وأصبح جوانينج ثالث المتأهلين لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023-24 بعد بيراميدز والأهلي.
وتعد تلك المشاركة الثانية لبطل بوتسوانا في دوري أبطال إفريقيا إذ وصل في مشاركته الأولى في 2021-22 لدور المجموعات كأفضل إنجاز له حينها.