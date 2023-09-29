خبر في الجول - تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2024 للمحليين

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابات للاتحادات المحلية بتأجيل تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2024.

وحسبما علم FilGoal.com فأن كاف أبلغ الاتحادات بذلك القرار بسبب عدم تقدم أي دولة لاستضافة البطولة في 2024.

واستضافت الجزائر النسخة الأخيرة من البطولة والتي حققها منتخب السنغال.

وأقيمت من قبل 7 نسخ فاز بها كل من الكونغو الديموقراطية (2) تونس وليبيا والمغرب (2) والسنغال.

وأعلن كاف منذ أيام استضافة المغرب لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بدلا من غينيا.

فيما تستضيف دول كينيا وتنزانيا وأوغندا منافسات 2027 كأول ملف ثلاثي يستضيف البطولة الإفريقية.