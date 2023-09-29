طريق الأهلي - تقرير: صنداونز يفكر في الانسحاب من الدوري الإفريقي بسبب المواعيد

يفكر نادي صنداونز الجنوب إفريقي في الانسحاب من بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى بسبب تعارض مواعيد المباريات مع الدوري المحلي.

وسيلتقي صنداونز مع بترو أتليتكو الأنجولي في دور ربع نهائي المسابقة التي ستبدأ في 20 أكتوبر المقبل وتنتهي يوم 11 نوفمبر.

وكشف موقع "farpost" الجنوب إفريقي أنه من المرجح انسحاب صنداونز من بطولة الدوري الإفريقي بسبب تعارضها مع مواعيد الدوري الجنوب إفريقي والتي ستكون سببا في غيابه عن المشاركات المحلية لمدة 3 أسابيع.

وأوضح التقرير أن بطولة الدوري المحلي حُددت مواعيدها منذ أغسطس الماضي قبل بداية البطولة، ولم يتلق الاتحاد الجنوب إفريقي مواعيد جديدة من كاف حتى 16 سبتمبر الجاري.

وفي حال مشاركة صنداونز ووصوله لأبعد نقطة في الدوري الإفريقي، سيتطلب الأمر تمديد مدة الموسم في الدوري الجنوب إفريقي لمدة 3 أسابيع إضافية تعويضا لغيابه عن المنافسات المحلية.

وأشار التقرير أن النادي أرسل طلبا للاتحاد المحلي لمعرفة التطورات لكن دون رد حتى الآن.

ويشارك الأهلي في البطولة رفقة كل من الترجي والوداد وإنيمبا وماميلودي صنداونز وسيمبا وبترو أتليتكو ومازيمبي.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

على أن يلتقي الأهلي حال تأهله إلى نصف النهائي أمام المنتصر من ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو.