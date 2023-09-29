طريق الأهلي - تقرير: صنداونز يفكر في الانسحاب من الدوري الإفريقي بسبب المواعيد

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 23:00

كتب : FilGoal

صن داونز

يفكر نادي صنداونز الجنوب إفريقي في الانسحاب من بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى بسبب تعارض مواعيد المباريات مع الدوري المحلي.

وسيلتقي صنداونز مع بترو أتليتكو الأنجولي في دور ربع نهائي المسابقة التي ستبدأ في 20 أكتوبر المقبل وتنتهي يوم 11 نوفمبر.

وكشف موقع "farpost" الجنوب إفريقي أنه من المرجح انسحاب صنداونز من بطولة الدوري الإفريقي بسبب تعارضها مع مواعيد الدوري الجنوب إفريقي والتي ستكون سببا في غيابه عن المشاركات المحلية لمدة 3 أسابيع.

أخبار متعلقة:
كاف يعلن موعد مباراتي الأهلي ضد سيمبا في الدوري الإفريقي أكثر من 8 ملايين دولار.. كاف يبلغ الأهلي بجوائز بطولة الدوري الإفريقي بمشاركة الأهلي.. أبو ظبي الرياضية تعلن إذاعة مباريات الدوري الإفريقي مجانا المتحدث الرسمي لـ سيمبا: نريد الفوز على الأهلي وإخراجه من الدوري الإفريقي

وأوضح التقرير أن بطولة الدوري المحلي حُددت مواعيدها منذ أغسطس الماضي قبل بداية البطولة، ولم يتلق الاتحاد الجنوب إفريقي مواعيد جديدة من كاف حتى 16 سبتمبر الجاري.

وفي حال مشاركة صنداونز ووصوله لأبعد نقطة في الدوري الإفريقي، سيتطلب الأمر تمديد مدة الموسم في الدوري الجنوب إفريقي لمدة 3 أسابيع إضافية تعويضا لغيابه عن المنافسات المحلية.

وأشار التقرير أن النادي أرسل طلبا للاتحاد المحلي لمعرفة التطورات لكن دون رد حتى الآن.

ويشارك الأهلي في البطولة رفقة كل من الترجي والوداد وإنيمبا وماميلودي صنداونز وسيمبا وبترو أتليتكو ومازيمبي.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

على أن يلتقي الأهلي حال تأهله إلى نصف النهائي أمام المنتصر من ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو.

وإليكم مواعيد مباريات بطولة الدوري الإفريقي:

دور الـ8

سيمبا × الأهلي – 20 أكتوبر في تنزانيا

الأهلي × سيمبا – 24 أكتوبر في القاهرة

وستنطلق مباراة الافتتاح في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

أما مباراة العودة فستنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

بترو أتلتيكو × صنداونز - 21 أكتوبر في أنجولا

صنداونز × بترو أتلتيكو – 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا

إنييمبا × الوداد – 22 أكتوبر في نيجيريا

الوداد × إنييمبا – 25 أكتوبر في المغرب

مازيمبي × الترجي – 21 أكتوبر في الكونغو

الترجي × مازيمبي – 25 أكتوبر في تونس

نصف النهائي

الفائز من الأهلي ضد سيمبا × الفائز من بترو أتلتيكو ضد صنداونز

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

الفائز من الوداد ضد إنييمبا × الفائز من الترجي ضد مازيمبي

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

النهائي

مباراة الذهاب 5 نوفمبر

مباراة الإياب 11 نوفمبر

صنداونز الدوري الإفريقي بترو أتليتكو طريق الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2024 للمحليين أول صناعة وحدث غائب منذ 6 سنوات.. أرقام من فوز الأهلي على سانت جورج خبر في الجول - كاف يحدد موعد قرعة دور المجموعات لـ دوري الأبطال والكونفدرالية مؤتمر كولر: المواجهات الإقصائية صعبة.. والدبيس يتطور بشكل سريع خالد بيبو يعدد مكاسب الأهلي من مباراة سانت جورج الدبيس: علي معلول قدوتي وأشكره على نصائحه مهند لاشين: نتيجة الذهاب كانت خادعة.. وعازمون على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة فتح الله: بيراميدز تعرض لضغط مباريات كبير.. والتأهل لمجموعات الأبطال يضع علينا جهدا مضاعفا
أخر الأخبار
مونزا يضم بابو جوميز بطل العالم 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2024 للمحليين 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري السعودي - الهلال يحسم دربي الشباب ويتصدر.. ونيمار يهدر ركلة جزاء 17 دقيقة | السعودية
حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة على الريان.. وبنشرقي يسجل 20 دقيقة | الوطن العربي
طريق الأهلي - تقرير: صنداونز يفكر في الانسحاب من الدوري الإفريقي بسبب المواعيد 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
أول صناعة وحدث غائب منذ 6 سنوات.. أرقام من فوز الأهلي على سانت جورج 57 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كاف يحدد موعد قرعة دور المجموعات لـ دوري الأبطال والكونفدرالية 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: المواجهات الإقصائية صعبة.. والدبيس يتطور بشكل سريع ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك