خبر في الجول - كاف يحدد موعد قرعة دور المجموعات لـ دوري الأبطال والكونفدرالية
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 22:31
كتب : محمد عبد العظيم
تحدد موعد قرعة دور المجموعات من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2023-2024.
وحسبما علم FilGoal.com فإن القرعة ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر.
وتستضيف جنوب إفريقيا مراسم القرعة للبطولتين.
ويبدأ دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في 24-25-26 نوفمبر المقبل، وينتهي في الأول والثاني والثالث من مارس 2024.
وتأهل الأهلي وبيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
حيث وصل الأهلي بالفوز 7-0 ذهابا وإيابا على سانت جورج الإثيوبي.
فيما تأهل بيراميدز في مشاركته الأولى من المسابقة لدور المجموعات بعدما تخطى الجيش الرواندي بالفوز 6-1 في مجموع المباراتين.
وفي الكونفدرالية ينتظر الزمالك ومودرن فيوتشر حسم مصيرهما.
الزمالك خسر ذهابا من أرتا سولار الجيبوتي 2-0 ويحسم نتيجة تأهله غدا السبت في القاهرة.
ثم يحسم مودرن فيوتشر مصيره في ظهوره القاري الثاني يوم الأحد عندما يواجه سينجيدا بعدما خسر ذهابا 1-0.