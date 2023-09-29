خبر في الجول - كاف يحدد موعد قرعة دور المجموعات لـ دوري الأبطال والكونفدرالية

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 22:31

كتب : محمد عبد العظيم

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

تحدد موعد قرعة دور المجموعات من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2023-2024.

وحسبما علم FilGoal.com فإن القرعة ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر.

وتستضيف جنوب إفريقيا مراسم القرعة للبطولتين.

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ويبدأ دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في 24-25-26 نوفمبر المقبل، وينتهي في الأول والثاني والثالث من مارس 2024.

وتأهل الأهلي وبيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

حيث وصل الأهلي بالفوز 7-0 ذهابا وإيابا على سانت جورج الإثيوبي.

فيما تأهل بيراميدز في مشاركته الأولى من المسابقة لدور المجموعات بعدما تخطى الجيش الرواندي بالفوز 6-1 في مجموع المباراتين.

وفي الكونفدرالية ينتظر الزمالك ومودرن فيوتشر حسم مصيرهما.

الزمالك خسر ذهابا من أرتا سولار الجيبوتي 2-0 ويحسم نتيجة تأهله غدا السبت في القاهرة.

ثم يحسم مودرن فيوتشر مصيره في ظهوره القاري الثاني يوم الأحد عندما يواجه سينجيدا بعدما خسر ذهابا 1-0.

بيراميدز الأهلي الزمالك مودرن فيوتشر دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
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