مؤتمر كولر: المواجهات الإقصائية صعبة.. والدبيس يتطور بشكل سريع

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 22:20

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سانت جورج - مارسيل كولر

شدد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب سانت جورج الإثيوبي.

وفاز الأهلي على سانت جورج برباعية دون رد في إياب دور الـ32 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال كولر في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "حققنا فوزا مهما على سانت جورج خاصة أن الفوز بثلاثية في لقاء الذهاب، كان من الممكن أن يتسبب في التأثير على تركيز اللاعبين والتعامل مع مباراة العودة بشكل مختلف".

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وأضاف "كريم الدبيس قدم مباراة كبيرة. علي معلول يملك خبرات كبيرة، لكن اللاعب الشاب كان بحاجة للمشاركة لأنه لاعب مميز ويتطور بشكل سريع".

وشدد "المواجهات الإقصائية صعبة، وبالتالي لا بد من التركيز واستغلال كل الفرص، ولهذا سعينا بكل قوة وتركيز حتى يحسم الأهلي التأهل إلى دور المجموعات".

وتأهل الأهلي إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024 بعد تخطي سانت جورج الإثيوبي بنتيجة 7-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

رباعية الأهلي سجلها كل من محمد مجدي "أفشة" ومحمود عبد المنعم "كهربا" بواقع هدفين لكل منهما.

وتعد هذه هي المرة التاسعة على التوالي للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكذلك بعد التأهل وصل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 21 في تاريخ.

وذلك سواء كان دور المجموعات هو دور الـ8 بالنظام القديم، أو دور الـ16 بالنظام الحالي.

ورافق الأهلي بيراميدز الذي تفوق على الجيش الرواندي إلى دور المجموعات لدوري الأبطال ليتأهل الثنائي المصري إلى مجموعات إفريقيا.

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