الدبيس: علي معلول قدوتي وأشكره على نصائحه

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

الأهلي - سانت جورج - كريم الدبيس

عبر كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي عن سعادته بمشاركته في فوز فريقه على سانت جورج الإثيوبي وظهوره الأول في دوري أبطال إفريقيا.

كريم الدبيس

النادي : الأهلي

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وتأهل الأهلي إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024 بعد تخطي سانت جورج الإثيوبي بنتيجة 7-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفاز الأهلي على سانت جورج برباعية دون رد في إياب دور الـ32 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

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وقال الدبيس عبر قناة أون تايم سبورتس: "علي معلول هو قدوتي ودائما ما يتحدث معي داخل وخارج الملعب وفي كل الأوقات وأشكره على نصائحه لي وأي حديث عنه لا يوفيه حقه".

وأضاف "الأهلي يلعب للفوز بأي مباراة والتوفيق كان حليفي في أول ظهور إفريقي لي مع الفريق".

وأردف "كل اللاعبين الكبار يتحدثون معنا دائما عن ضرورة الظهور بمستوى مميز وإظهار قدراتنا وشخصيتنا للجمهور وأن نظهر أننا نلعب بثقة ونخرج موهبتنا في الملعب".

وأتم تصريحاته "الفوز على سانت جورج مجرد بداية وهدفنا الفوز ببطولة إفريقيا".

الأهلي كريم الدبيس دوري أبطال إفريقيا
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