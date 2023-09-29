"جريمة غير مقبولة".. برشلونة يعلن قطع العلاقات المؤسسية مع إشبيلية

رد نادي برشلونة بقوة على بيان إشبيلية معلنا "قطع جميع العلاقات المؤسسية مع إشبيلية حتى يتم تصحيح موقفهم الحالي".

وكان إشبيلية أصدر بيانا أعلنوا من خلاله "تعليق الإجراءات البروتوكولية" مع برشلونة بسبب قضية نيجريرا. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان النادي الكتالوني:

يود نادي برشلونة أن يُظهر علنا إدانته للهجوم غير المبرر وغير المناسب الذي قام به نادي إشبيلية بعد أن رفض النادي اليوم حضور الغداء المؤسسي بين المديرين قبل مباراة اليوم بين الفريقين.

علاوة على ذلك، نشر النادي الأندلسي بيانا أبدى فيه "سخطه وإدانته للممارسات التي قام بها مديرو برشلونة السابقون المذكورون في قضية نيجريرا" وأعلن غيابه عن مقصورة الإدارة في مباراة اليوم.

يعتقد نادي برشلونة أن هذا هجوم على المؤسسة الكاتالونية وجريمة غير مقبولة.

لا يمكن استخدام قضية نيجريرا المذكورة أعلاه كذريعة لمثل هذه الإجراءات، نظرا لأن القضية القانونية لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية وأن موقف نادي إشبيلية يتحيز بشكل واضح بالحقائق التي لم يتم إثباتها بعد بأي شكل من الأشكال.

علاوة على ذلك، فإن القرار القانوني المعلن اليوم لا يغير بأي شكل من الأشكال الموقف القانوني والواقعي لنادي برشلونة في هذه العملية؛ فهو محل نزاع قانوني؛ إنه لا يأتي من أي أساس ثابت وسيتم استئنافه من قبل النادي.

علاوة على ذلك، ظهر رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، في اجتماع استثنائي لرابطة الدوري الإسباني، دعا لهذه الحالة بالذات، حيث قدم توضيحات وتفسيرات شاملة حول هذه المسألة.

وبالتالي، فإن موقف نادي إشبيلية يبدو غير منطقي نظرًا لأنه من ناحية يتجاهل افتراض البراءة ومن ناحية أخرى يحرم نادي برشلونة من حقه في الدفاع في العملية القانونية الجارية حاليا.

في ضوء هذا الموقف غير المقبول وغير المبرر لنادي إشبيلية، يعتقد نادي برشلونة أن جميع العلاقات المؤسسية مع المؤسسة من إشبيلية قد تم قطعها حتى يتم تصحيح موقفهم الحالي.

FC Barcelona official statement — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 29, 2023

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