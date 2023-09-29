"تعليق الإجراءات البروتوكولية".. إشبيلية يصدر بيانا بشأن قضية نيجريرا قبل لقاء برشلونة

أصدر نادي إشبيلية الإسباني بيانا بشأن قضية نيجريرا والاتهامات الموجهة إلى نادي برشلونة وبعض مسؤوليه السابقين.

يأتي ذلك قبل ساعات قليلة على مواجهة الفريقين في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإسباني مساء اليوم الجمعة.

وجاء بيان الفريق الأندلسي

في أعقاب الأخبار والتطورات في قضية نيجريرا والاتهامات الجديدة بالرشوة المزعومة من قبل نادي برشلونة وبعض مسؤوليه السابقين، يود نادي إشبيلية احتراما للمنافسة ولمشجعينا توضيح ما يلي:

- نُظهر سخطنا ورفضنا التام للممارسات التي قام بها مسؤولو برشلونة السابقون الذين تم اتهامهم في قضية نيجريرا، وهي الممارسات التي من المفترض أن تشكل جريمة لمحكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة، بحسب المنشور في وسائل الإعلام.

- نرفض سلوك نادي برشلونة خلال الفترات التي وقعت فيها هذه الجرائم المزعومة.

- لهذا السبب، قام نادي إشبيلية بتعليق الإجراءات البروتوكولية الخاصة بمباراة الدوري الإسباني يوم الجمعة 29 سبتمبر بين نادي برشلونة وإشبيلية، وأعلن غياب التمثيل في مدرجات ملعب مونتجويك.

- نريد إظهار احترامنا الكبير لأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية لنادي برشلونة، وكذلك لموظفيهم الحاليين والمسؤولين الذين يعملون يوميا في نادي برشلونة والمتورطين بشكل غير مباشر في هذا الأمر.

- نُظهر احترامنا للعدالة الإسبانية، وافتراض البراءة والقرارات التي يمكن اتخاذها بأي شكل من الأشكال في المحاكم ذات الصلة، وكذلك في هيئات فرض العقوبات ذات الصلة.

- نأمل، من أجل المنافسة، أن يتم توضيح جميع الأحداث في قضية نيجريرا في ضوء الاعتبارات الأخيرة للقاضي.

- نثق في أن أحداثا مثل تلك التي من المفترض أنها حدثت لن تتكرر وأن الهيئات المعنية ستضمن، من الآن فصاعدا، نزاهة جميع المسابقات، التي كان ينافس فيها نادي إشبيلية أيضا خلال الفترات التي تم التحقيق فيها ضد نادي برشلونة.

ماذا حدث؟