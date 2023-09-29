ما لم يحدث منذ 1967.. مصطفى فتحي أول مصري يسجل سوبر هاتريك في البطولات الإفريقية

أصبح مصطفى فتحي أول لاعب مصري يسجل رباعية "سوبر هاتريك" في مباراة واحدة بتاريخ المسابقات الإفريقية.

وسجل مصطفى فتحي 4 أهداف في فوز بيراميدز على الجيش الرواندي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بالفوز 6-1.

وبات مصطفى فتحي أول لاعب مصري يسجل سوبر هاتريك في تاريخ المشاركات المصرية منذ موسم 1967 في جميع المسابقات.

وشارك مصطفى فتحي في الدقيقة 13 عوضا عن إبراهيم عادل الذي خرج مصابا.

وسجل مصطفى فتحي أهدافه في الدقائق: 18 – 56 – 61 – 82.

وسجل الجناح الدولي أول هدف له في دوري أبطال إفريقيا منذ مارس 2017 عندما سجل في شباك إينجو رينجرز النيجيري مع الزمالك.

ووصل مصطفى فتحي في ثاني مباراة له مع بيراميدز في دوري الأبطال لـ 4 أهداف وهو أكثر مما سجله في 20 مباراة مع الزمالك بنفس المسابقة برصيد 3 أهداف.

وانتهت المباراة بالفوز الأكبر لبيراميدز في دوري الأبطال وثالث أكبر فوز في تاريخ الفريق في إفريقيا.

ويعد ذلك ثالث أكبر انتصار لـ بيراميدز في المشاركات القارية بعد هلال الساحل السوداني 7-0 ونواذيبو الموريتاني 6-0 وكلاهما في الكونفدرالية.

وسُجل من قبل 22 هاتريك في البطولات الإفريقية للأندية المصرية:

أميرو – الإسماعيلي ضد التحدي الليبي في دوري أبطال إفريقيا 1969

علي أبو جريشة – الإسماعيلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا 1969

محمود الخطيب – الأهلي ضد ديناموز هراري الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا 1983

زكريا ناصف – الأهلي ضد كانون ياوندي الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 1983

نبيل إبراهيم – المقاولون العرب ضد هورسيد الصومالي في كأس الكؤوس الإفريقية 1984

محمود الخطيب – الأهلي ضد دراجونز البينيني في كأس الكؤوس الإفريقية 1985

جمال عبد الحميد – الزمالك ضد فيتالو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا 1985

محمد رمضان – الترسانة ضد موكورا فيكتوري الرواندي في كأس الكؤوس الإفريقية 1987

محمود الخطيب – الأهلي ضد ليوباردز الكيني في دوري أبطال إفريقيا 1987

حسام حسن – الأهلي ضد ماجي ماجي التنزاني في دوري أبطال إفريقيا 1999

جون أوتاكا – الإسماعيلي ضد محلة الليبي في كأس الاتحاد الإفريقي 2000

خالد بيبو – الأهلي ضد صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا 2001

عبد الحليم علي – الزمالك ضد أسيك أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا 2002

أحمد عبد الغني – حرس الحدود ضد سيمبا التنزاني في الكونفدرالية 2010

أحمد رؤوف – إنبي ضد ليديا البوروندي في الكونفدرالية في 2012

محمد أبو تريكة – الأهلي ضد ستاد مالي في دوري أبطال إفريقيا 2012

فينسينت ديفونيه – إنبي ضد سانت جورج الإثيوبي في الكونفدرالية 2013

وليد أزارو – الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا 2017

حسين الشحات – الأهلي ضد أطلع برة الجنوب سوداني في دوري أبطال إفريقيا 2019

أحمد سيد زيزو – الزمالك ضد فلامبو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا 2022

فخر الدين بن يوسف – بيراميدز ضد هلال الساحل السوداني في الكونفدرالية 2023

محمود عبد المنعم "كهربا" – الأهلي ضد القطن الكاميروني في 2022