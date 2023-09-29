ما لم يحدث منذ 1967.. مصطفى فتحي أول مصري يسجل سوبر هاتريك في البطولات الإفريقية
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 20:46
كتب : إسلام أحمد
أصبح مصطفى فتحي أول لاعب مصري يسجل رباعية "سوبر هاتريك" في مباراة واحدة بتاريخ المسابقات الإفريقية.
مصطفى فتحي
النادي : بيراميدز
وسجل مصطفى فتحي 4 أهداف في فوز بيراميدز على الجيش الرواندي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بالفوز 6-1.
وبات مصطفى فتحي أول لاعب مصري يسجل سوبر هاتريك في تاريخ المشاركات المصرية منذ موسم 1967 في جميع المسابقات.
وشارك مصطفى فتحي في الدقيقة 13 عوضا عن إبراهيم عادل الذي خرج مصابا.
وسجل مصطفى فتحي أهدافه في الدقائق: 18 – 56 – 61 – 82.
وسجل الجناح الدولي أول هدف له في دوري أبطال إفريقيا منذ مارس 2017 عندما سجل في شباك إينجو رينجرز النيجيري مع الزمالك.
ووصل مصطفى فتحي في ثاني مباراة له مع بيراميدز في دوري الأبطال لـ 4 أهداف وهو أكثر مما سجله في 20 مباراة مع الزمالك بنفس المسابقة برصيد 3 أهداف.
وانتهت المباراة بالفوز الأكبر لبيراميدز في دوري الأبطال وثالث أكبر فوز في تاريخ الفريق في إفريقيا.
ويعد ذلك ثالث أكبر انتصار لـ بيراميدز في المشاركات القارية بعد هلال الساحل السوداني 7-0 ونواذيبو الموريتاني 6-0 وكلاهما في الكونفدرالية.
وسُجل من قبل 22 هاتريك في البطولات الإفريقية للأندية المصرية:
أميرو – الإسماعيلي ضد التحدي الليبي في دوري أبطال إفريقيا 1969
علي أبو جريشة – الإسماعيلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا 1969
محمود الخطيب – الأهلي ضد ديناموز هراري الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا 1983
زكريا ناصف – الأهلي ضد كانون ياوندي الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 1983
نبيل إبراهيم – المقاولون العرب ضد هورسيد الصومالي في كأس الكؤوس الإفريقية 1984
محمود الخطيب – الأهلي ضد دراجونز البينيني في كأس الكؤوس الإفريقية 1985
جمال عبد الحميد – الزمالك ضد فيتالو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا 1985
محمد رمضان – الترسانة ضد موكورا فيكتوري الرواندي في كأس الكؤوس الإفريقية 1987
محمود الخطيب – الأهلي ضد ليوباردز الكيني في دوري أبطال إفريقيا 1987
حسام حسن – الأهلي ضد ماجي ماجي التنزاني في دوري أبطال إفريقيا 1999
جون أوتاكا – الإسماعيلي ضد محلة الليبي في كأس الاتحاد الإفريقي 2000
خالد بيبو – الأهلي ضد صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا 2001
عبد الحليم علي – الزمالك ضد أسيك أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا 2002
أحمد عبد الغني – حرس الحدود ضد سيمبا التنزاني في الكونفدرالية 2010
أحمد رؤوف – إنبي ضد ليديا البوروندي في الكونفدرالية في 2012
محمد أبو تريكة – الأهلي ضد ستاد مالي في دوري أبطال إفريقيا 2012
فينسينت ديفونيه – إنبي ضد سانت جورج الإثيوبي في الكونفدرالية 2013
وليد أزارو – الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا 2017
حسين الشحات – الأهلي ضد أطلع برة الجنوب سوداني في دوري أبطال إفريقيا 2019
أحمد سيد زيزو – الزمالك ضد فلامبو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا 2022
فخر الدين بن يوسف – بيراميدز ضد هلال الساحل السوداني في الكونفدرالية 2023
محمود عبد المنعم "كهربا" – الأهلي ضد القطن الكاميروني في 2022