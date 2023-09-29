هدف غائب منذ 2017.. أفشة يسجل لـ الأهلي من ركلة ثابتة في دوري أبطال إفريقيا

أصبح محمد مجدي "أفشة" أول لاعب يسجل للأهلي من ركلة حرة مباشرة في دوري أبطال إفريقيا منذ 2017.

وتقدم الأهلي على سانت جورج الإثيوبي بهدف "أفشة" في الدقيقة العاشرة من ركلة حرة مباشرة.

وكان علي معلول هو آخر لاعب سجل للأهلي في دوري أبطال إفريقيا من ركلة حرة مباشرة حيث سكنت شباك النجم الساحلي في إياب نصف النهائي حينها.

ولأول مرة يسجل أفشة مع الأهلي من ركلة حرة مباشرة منذ انضمامه للفريق.

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"يا عااااالمي يا أفشة"🔥



فاول حكاية بيسجل بيه أفشة أول أهداف النادي الأهلي في شباك سان جورج pic.twitter.com/q3tNwyx9F8 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023

وسبق أن سجل أفشة من ركلة حرة مباشرة مع الرجاء في موسم 2014-15 ضد النصر.

ثم مع إنبي أمام الداخلية في موسم 2017-18.

وهز الشباك مع بيراميدز من ركلة ثابتة مرتين سابقا ضد إنبي وحرس الحدود موسم 2018-19.

ووصل أفشة للهدف رقم 35 له مع الأهلي في جميع المسابقات في موسمه الخامس مع الفريق.

كما وصل لهدفه التاسع في دوري أبطال إفريقيا وجميعها مع الأهلي.