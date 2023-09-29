بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم عادل

كشف نادي بيراميدز تفاصيل إصابة إبراهيم عادل خلال مواجهة الجيش الرواندي.

وغادر عادل مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي بسبب الإصابة وحل مصطفى فتحي بدلا منه.

وقال المنيري عبر المركز الإعلامي لناديه: "إبراهيم عادل تعرض للإصابة بالتواء في أربطة الكاحل خلال مواجهة الجيش الرواندي".

وأوضح "اللاعب سيخضع لفحوصات طبية جديدة لتحديد مدة غيابه ووضع البرنامج المناسب لعلاجه".

ويلعب بيراميدز أمام الجيش الرواندي على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور ال32 من دوري اأبطال إفريقيا.

وكان مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الرواندي قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتشير النتيجة إلى تقدم بيراميدز بهدفين دون رد قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

وسجل مصطفى فتحي ووليد الكرتي هدفي بيراميدز في شباك الجيش الرواندي.